La Spezia - Riportiamo di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare dell'ultimo turno del campionato di II Categoria Girone F



A CARICO DI SOCIETA - AMMENDA



LUNI CALCIO € 50,00

Per aver permesso l'ingresso in campo a persona non autorizzata, in veste di allenatore.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



CHELINI ALESSIO (ANTICA LUNI)