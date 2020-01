Giudice Sportivo, solo due i giocatori squalificati

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della Spezia, Dott.. Aldo FERDEGHINI, assistito. dal Rappresentante dell’A.I.A., sig. Vincenzo ROLLANDO ha deliberato, nella riunione del 29/01/2020, le sottonotate decisioni:



GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA DEL 26/ 1/2020 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA CALCIATORI NON ESPULSI



GERINI ALEX (VEZZANO)





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



PIAGGI LUCA (BRUGNATO)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



BRAVI DAVIDE (CEPARANA CALCIO)