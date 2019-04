Giudice Sportivo, solo cinque squalificati in vista dell'ultima giornata

La Spezia - Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della Spezia, Dott.. Aldo FERDEGHINI, assistito. dal Rappresentante dell’A.I.A., sig. Vincenzo ROLLANDO ha deliberato, nella riunione del 03/04/2019, le sottonotate decisioni:



CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARE DEL 31/ 3/2019 PROVVEDIMENTIDISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



IBBA GIANLUCA (SANTERENZINA)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)



ERIGOZZI IACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)



SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



ERROUICHAQ OULAID (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

GIANNINI IACOPO (MADONNETTA)

LENTINI LUCA (SANTERENZINA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



ROSSI EMANUELE (OLIMPIA PIANA BATTOLLA)

VENTURINI LORENZO (SANTERENZINA)

GALAZZI GIANMARCO (VEZZANO 2005)

TAGAZZART RACHID (VEZZANO 2005)



G.L.