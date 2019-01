Giudice Sportivo, quattro gli squalificati

L'Olimpia Piana Battolla perde il proprio bomber Maurizio Crafa per una giornata. In diffida altri tre giocatori

La Spezia - Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della Spezia, Dott.. Aldo FERDEGHINI, assistito. dal Rappresentante dell’A.I.A., sig. Vincenzo ROLLANDO ha deliberato, nella riunione del 23/01/2019, le sottonotate decisioni: GARE DEL



CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA - GARE DEL 20/ 1/2019 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



NIAKITE' BALLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO B)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



STAGNARO GABRIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

JABRAOUI MOHCIN (LA MINIERA)

CRAFA MAURIZIO (OLIMPIA PIANA BATTOLLA)



A CALCIATORI NON ESPULSI - AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



LOMBARDI SAMUELE (BOLANESE)

SAGNO KEMO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO B)

SAM NYANTI NESTA MAH (DON BOSCO SPEZIA CALCIO B)