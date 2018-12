Giudice Sportivo, quattro gli squalificati

Il solo Maurizio Crafa dell'Olimpia Piana Battolla entra in diffida in vista della ripresa del campionato dopo la lunga sosta invernale

La Spezia - Di seguito riportate le squalifiche per il campionato di II Categoria Girone F dopo la disputa della X giornata.



GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA DEL 16/12/2018 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/ 1/2019



TANCREDI MASSIMO (CASTELNOVESE)



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E



FERRARI DAVIDE (MADONNETTA)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



ERIGOZZI IACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

IARDELLA SIMONE (SANTERENZINA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



CRAFA MAURIZIO (OLIMPIA PIANA BATTOLLA)