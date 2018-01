Giudice Sportivo: pugno ad un avversario, due giocatori fermati per 3 turni

Dopo i recuperi della scorsa domenica nella II Categoria della Spezia un giocatore entra in diffida, mentre in totale sono sei gli squalificati

La Spezia - Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della Spezia, Dott.. Aldo FERDEGHINI, assistito. dal Rappresentante dell’A.I.A., sig. Vincenzo ROLLANDO, ha deliberato, nella riunione del 10/01/2018, le sottonotate decisioni:



GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA - GARE DEL 7/ 1/2018 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI MASSAGGIATORI - SQUALIFICA. FINO AL 22/ 1/2018



COZZANI VALERIO (MADONNETTA)



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



LOMBARDI SAMUELE (BOLANESE)

Per aver, in reazione ad un pugno ricevuto da un calciatore avversario, tentato di colpirlo con un pugno, senza raggiungerlo, venendo allontanato da un suo compagno di squadra.



DOVERI LUCA (MADONNETTA)

Per aver colpito con un pugno al torace un calciatore avversario.



SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



VIVA TEODORO (OLIMPIA PIANA BATTOLLA)



SQUALIFICA PER 1 GARAE EFFETTIVE



CRAFA MAURIZIO (OLIMPIA PIANA BATTOLLA)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



MUSSO MARCO (MADONNETTA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



ORGANISTA RICCARDO (MADONNETTA)