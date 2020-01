Giudice Sportivo, multa per il Ceparana

Sono invece tre i giocatori squalificati per un turno. In quattro entrano in diffida

La Spezia - Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della Spezia, Dott.. Aldo FERDEGHINI, assistito. dal Rappresentante dell’A.I.A., sig. Vincenzo ROLLANDO ha deliberato, nella riunione del 15/01/2020, le sottonotate decisioni:



CAMPIONATO DI II CATEGORIA - GIRONE F



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



CEPARANA CALCIO € 50,00

Per aver alcuni calciatori colpito con pugni la porta d'ingresso dello spogliatoio loro assegnato, danneggiandola lievemente (i danni provocati dovranno essere quantificati in separata sede).



CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



BACCELLI NICOLAS (BRUGNATO 1955)

CAGNI PIER PAOLO (OLIMPIA PIANA BATTOLLA)



CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



VICARI SALVATORE (BOLANESE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



BALLO ZOUMANA (BOLANESE)

PIAGGI LUCA (BRUGNATO 1955)

SANTILLAN TOMAS EMAN (BRUGNATO 1955)

BALDI ANDREA (OLIMPIA PIANA BATTOLLA)

CAGGIANO