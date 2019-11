Giudice Sportivo, multa per il Brugnato

La Spezia - Di seguito riportiamo le decisioni del Giudice Sportivo per il campionato di II Categoria della Spezia.



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



BRUGNATO 1955 - € 30,00

Per aver, alcuni sostenitori, fatto esplodere parecchi petardi nei pressi del terreno di gioco, parte dei quali esplodevano nelle vicinanze della panchina ospite.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



GABELLONI ANDREA (ATLETICO LUNEZIA)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



BASS FRANCIS BRANDON (MAMAS GIOVANI)