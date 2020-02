La Spezia - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata nel Girone F di II Categoria.



ASSISTENTE ARBITRO - SQUALIFICA FINO AL 24/ 2/2020



GENTILI FABIO (BOLANESE)



CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE



TETTEH RICHMOND (BOLANESE)

VARSI FRANCESCO (BRUGNATO 1955)

BASSO MATTIA (OLIMPIA PIANA BATTOLLA)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



BALDI ANDREA (OLIMPIA PIANA BATTOLLA)



CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



CAGGIANO ANDREA (ATLETICO LUNEZIA)

RESTIVO MATTEO (MAMAS GIOVANI)

AIT YOUNSS MOHAMED (VEZZANO 2005)

ROSSINI LEONARDO (VEZZANO 2005)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



CASTELLANOTTI ANDREA (BOLANESE)

FERRARI MARCO (MAMAS GIOVANI)