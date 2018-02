Giudice Sportivo, la Polisportiva Madonnetta perde due giocatori per due turni

In totale sono sette gli squalificati in vista del prossimo turno. In sei entrano in diffida

La Spezia - Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della Spezia, Dott.. Ferdeghini Aldo, assistito. dal Rappresentante dell’A.I.A., sig. Rollando Vincenzo ha deliberato, nella riunione del 21/02/2018, le sottonotate decisioni:



GARE DEL CAMPIONATO II CATEGORIA - GARE DEL 18/ 2/2018 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



CORVI GIACOMO (MADONNETTA)

GIANNINI IACOPO (MADONNETTA)

RONZA MANUELO (OLIMPIA PIANA BATTOLLA)

DE SIMONE ALAIN (POLISPORTIVA ROMITO 2011)



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



BAUDONE DAVIDE (CASTELNOVESE)

FIGAIA CLAUDIO (LUNI CALCIO)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



BERTANELLI SIMONE (ANTICA LUNI 2009)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



CATALANI GIANLUCA (BOLANESE)

ARNIERI DAVIDE (CASTELNOVESE)

BALDONI LORENZO (CASTELNOVESE)

LOMBARDI CRISTIAN (OLIMPIA PIANA BATTOLLA)

DE SIMONE ALAIN (POLISPORTIVA ROMITO 2011)

SIBII ALEXANDRU (POLISPORTIVA ROMITO 2011)