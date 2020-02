Giudice Sportivo, il Brugnato spuntato per due turni

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della Spezia, Dott.. Aldo FERDEGHINI, assistito. dal Rappresentante dell’A.I.A., sig. Vincenzo ROLLANDO ha deliberato, nella riunione del 12/02/2020, le sottonotate decisioni:



GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA DEL 8/ 2/2020 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/ 2/2020



ANDREANI GIANFRANCO (ANTICA LUNI 2009)





CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE



BEVERINOTTI FRANCESCO (BRUGNATO 1955)

MAKITOV ISLAM (BRUGNATO 1955)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



ARZA ALESSIO (ANTICA LUNI 2009)

VICARI SALVATORE (BOLANESE)

BRAGAZZI MICHAEL (CALCIO NAVE SRL)

CROCETTI BRUNO (LUNI CALCIO)

POLI MATTIA (LUNI CALCIO)

LENTINI LUCA (SANTERENZINA)



CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



GUERRIERI FRANCESCO (ANTICA LUNI 2009)

BALLO ZOUMANA (BOLANESE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



PELLICCIA GIUSEPPE (ANTICA LUNI 2009)

CAGGIANO ANDREA (ATLETICO LUNEZIA)