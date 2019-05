Giudice Sportivo, fermati due giocatori del Beverino

Salteranno la prima gara della prossima stagione agonistica

La Spezia - Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della Spezia, Dott.. Aldo FERDEGHINI, assistito. dal Rappresentante dell’A.I.A., sig. Vincenzo ROLLANDO ha deliberato, nella riunione del 02/05/2019, le sottonotate decisioni:



GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF II^ CATEGORIA DEL 27/ 4/2019 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



STAGNARO GABRIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)



ERIGOZZI IACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)