Giudice Sportivo, esordio con tre giornate di squalifica per Gritti del Lunezia

La Spezia - Di seguito riportate le decisioni del Giudice Sportivo per il campionato di II Categoria Girone F della Spezia.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



SANTERENZINA - € 60,00

Per aver permesso l'ingresso nello spogliatoio del D.G. a persona non autorizzata la quale proferiva parole offensive nei suoi confronti, sollecitandolo a compiere gli adempimenti preliminari alla gara. Invitato a lasciare lo spogliatoio continuava a protestare.



A CARICO DI DIRIGENTI - SQUALIFICA FINO AL 23/12/2019



SARBUNK RENATO (OLIMPIA PIANA BATTOLLA)



A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICA DI 3 GARE



GRITTI ANDY FRANCESCO (ATLETICO LUNEZIA)

Per aver proferito ripetute frasi offensive e minacciose nei confronti del D.G. ed in particolare per averne proferite alcune molto gravi nelle vicinanze del viso del D.G.. L'atteggiamento offensivo e minaccioso continuava sino a quando il calciatore espulso raggiungeva il proprio spogliatoio.



SQUALIFICA PER 1 GARA



BEGGIATO PIETRO (CEPARANA)

GERVASI ALESSIO (CEPARANA)