Giudice Sportivo, due turni ad Azzarini della Santerenzina

In totale sono quattro gli squalificati in II Categoria e tre giocatori che entrano in diffida

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della Spezia, Dott.. Aldo FERDEGHINI, assistito dal Rappresentante dell’A.I.A., sig. Vincenzo ROLLANDO ha deliberato, nella riunione del 26/02/2020, le sottonotate decisioni:



CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARE DEL 22/ 2/2020 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER 1 GIORNATA (V AMMONIZIONE)



FERRARI MARCO (MAMAS GIOVANI)



GARE DEL 23/02/2020



CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



AZZARINI FILIPPO (SANTERENZINA)



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



SWEN SYLVESTER (ATLETICO LUNEZIA)

STEFANINI ALESSANDRO (LUNI CALCIO)





CALCIATORI NON ESPULSI - AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



ARZA' ALESSIO (ANTICA LUNI)

AMATO CLAUDIO (ATLETICO LUNEZIA)

BOCCHIA FEDERICO (BOLANESE)