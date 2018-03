Giudice Sportivo: due turni a Peigottu del Sarzana, tre a Costa del Beverino

Multata la Polisportiva Romito. In totale vengono squalificati un guardalinee e cinque giocatori. In diffida entrano in sei

La Spezia - Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della Spezia, Dott.. Aldo FERDEGHINI, assistito. dal Rappresentante dell’A.I.A., sig. Vincenzo ROLLANDO ha deliberato, nella riunione del 28/02/2018, le sottonotate decisioni:



GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA - GARE DEL 25/02/2018 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



POLISPORTIVA ROMITO 2011 - € 50,00

Per ritardata presentazione in campo della squadra.



A CARICO ASSISTENTI ARBITRO - SQUALIFICA FINO AL 5/ 3/2018



BERETTIERI ELIANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



COSTA FEDERICO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

Per aver colpito con un pugno al volto un calciatore avversario.



SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



PEIGOTTU LUCA (SARZANA CALCIO 1906 SRL)



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



MORINA ALBERT (OLIMPIA PIANA BATTOLLA)

BERTACCHINI ALESSANDRO (POLISPORTIVA ROMITO 2011)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



ROLLA ANDREA (LUNI CALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



ANTOGNETTI DAMIANO (ANTICA LUNI 2009)

CONSERVA YURI (BOLANESE)

LOMBARDI SAMUELE (BOLANESE)

PASQUALI DAVIDE (MADONNETTA)

TONELLI MATTIA (SARZANA CALCIO 1906 SRL)

GIORGI DAVIDE (VEZZANO 2005)