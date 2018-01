Giudice Sportivo, due turni a Mariani dell'Intercomunale Beverino

In totale sono otto gli squalificati, un turno di stop anche al mister del Madonnetta Damiano Currenti

La Spezia - Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della Spezia, Dott.. Aldo FERDEGHINI, assistito. dal Rappresentante dell’A.I.A., sig. Vincenzo ROLLANDO, ha deliberato, nella riunione del 24/01/2018, le sottonotate decisioni:



GARE DEL 21/01/2018 - CAMPIONATO II CATEGORIA - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



CURRENTI DAMIANO (MADONNETTA)



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



MARIANI PAOLO (INTERCOMUNALE BEVERINO)



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



MELLI TOMMASO (BOLANESE)

CANESE SAMUEL (POLISPORTIVA ROMITO 2011)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



BERTELLONI FABIO (ANTICA LUNI 2009)

PEZZANERA YURI (ANTICA LUNI 2009)

ZUMA BALU (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MELIS MICHAEL (SARZANA CALCIO 1906 SRL)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



BERETTIERI LUCA (BOLANESE)

DARBOE LAMIN (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PISTELLI ANDREA (INTERCOMUNALE BEVERINO)

ROLLA ANDREA (LUNI CALCIO)

CASTELLANOTTI ANDREA (VEZZANO 2005)