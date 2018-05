Giudice Sportivo, due squalificati dopo la finale play off

I due giocatori dovranno saltare la prima gara della prossima stagione agonistica

La Spezia - Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della Spezia, Dott.. Aldo FERDEGHINI, assistito. dal Rappresentante dell’A.I.A., sig. Vincenzo ROLLANDO ha deliberato, nella riunione del 16/05/2018, le sottonotate decisioni:



GARE DEI PLAY OFF DI II CATEGORIA DEL 13/5/2018 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 04/6/2018



BATTISTIINI GIUSEPPE (ANTICA LUNI)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)



ALBERTI LORENZO (VEZZANO 2005)

SUVERO ANDREA (VEZZANO 2005)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR.)



ANTOGNETTI DAMIANO (ANTICA LUNI 2009)

BALLONI MAURIZIO (ANTICA LUNI 2009)

BERTELLONI FABIO (ANTICA LUNI 2009)

FRUZZETTI LUCA (ANTICA LUNI 2009)

PUCCI IACOPO (ANTICA LUNI 2009)

CASTELLANOTTI ANDREA (VEZZANO 2005)

GIORGI DAVIDE (VEZZANO 2005)

MANFREDI LUCA (VEZZANO 2005)