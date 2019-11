Giudice Sportivo, due fermati per l'Antica Luni

La Spezia - Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della Spezia, Dott.. Aldo FERDEGHINI, assistito. dal Rappresentante dell’A.I.A., sig. Vincenzo ROLLANDO ha deliberato, nella riunione del 30/10/2019, le sottonotate decisioni:



GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARE DEL 27/10/2019 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



LUNI CALCIO - € 20,00

Per non aver riportato, in sequenza, sulla distinta di gioco, prima i calciatori titolari che partecipano alla gara sin dall'inizio, e successivamente, quelli di riserva, così come disposto dal C.U. n.05 del 25.07.2019 del C.R. Liguria, a seguito della rinnovata deroga dell'art.72 delle N.O.I.F.



SANTERENZINA - € 20,00

Per non aver riportato, in sequenza, sulla distinta di gioco, prima i calciatori titolari che partecipano alla gara sin dall'inizio, e successivamente, quelli di riserva, così come disposto dal C.U. n.05 del 25.07.2019 del C.R. Liguria, a seguito della rinnovata deroga dell'art.72 delle N.O.I.F. 4



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25.11.2019



LESTINGI DOMENICO (MAMAS GIOVANI)



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



LUZZOLI ELIA (ANTICA LUNI)

PELLICCIA GIUSEPPE ( ANTICA LUNI )