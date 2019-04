Giudice Sportivo, cinque giocatori saltano le prime tre giornate del prossimo campionato

Galassi del La Miniera salta i Play - Off: squalificato per due giornate. Anche Federghini (Castelnovese), Faris (La Miniera) e Ait Younss (Vezzano) saltano i Play - Off

La Spezia - Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della Spezia, Dott.. Aldo FERDEGHINI, assistito. dal Rappresentante dell’A.I.A., sig. Vincenzo ROLLANDO ha deliberato, nella riunione del 10/04/2019, le sottonotate decisioni:



GARE DEL CAMPIONATO II CATEGORIA DEL 7/ 4/2019 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 4/2019



VALAPERTI ERALDO (OLIMPIA PIANA BATTOLLA)



INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 4/2019



VERGAZZOLA ALESSIO (LUNI CALCIO)

GODANI STEFANO (POLISPORTIVA ROMITO)



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



TRIVELLONI PAOLO (POLISPORTIVA ROMITO)



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI - TRE GIORNATE DI SQUALIFICA



COPPOLA DAVIDE (ARCOLA GARIBALDINA)

Poiché, una volta sostituito, dalla panchina assumeva un comportamento inadeguato nei confronti dell'assistente di parte della squadra avversaria, spingendolo senza provocargli dolore.



COULIBALY DOH KARIM (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento applaudiva il D.G., profferendo nei suoi confronti parole offensive.



DIAKITE MAMADOU TOUMANI (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento urlava parole ingiuriose nei confronti del D.G..



BEGGIATO PIETRO (OLIMPIA PIANA BATTOLLA)

Espulso per espressione blasfema, alla notifica del provvedimento da parte del D.G., profferiva nei suoi confronti frasi ingiuriose e minacciose.



FOMO CARLES BRICE (OLIMPIA PIANA BATTOLLA)

Per aver profferito nei confronti del D.G., dopo l'assegnazione di un calcio di rigore contro la propria squadra, frasi ingiuriose ed offensive, che venivano ripetute, una volta espulso, durante l'uscita dal terreno di giuoco.



DUE GIORNATE DI SQUALIFICA



GALASSI JONATHA (LA MINIERA)



UNA GIORNATA DI SQUALIFICA



MALGAROTTO ROBERTO (ARCOLA GARIBALDINA)

FERDEGHINI MATTEO (CASTELNOVESE)

ZUMA BALU (POLISPORTIVA ROMITO 2011)

AIT YOUNSS MOHAMED (VEZZANO 2005)



A CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



NIKIATE BALLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

FARIS MAROUN (LA MINIERA)

COZZANI NICOLO (SANTERENZINA)



L.G.