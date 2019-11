Giocati stasera due recuperi, ecco come cambia la classifica

La Spezia - Giocate questa sera due gare di recupero valide per la seconda giornata del torneo di II Categoria della Spezia rinviate lo scorso 3 novembre per l'Allerta Meteo Rossa sulla nostra provincia.



Grande prova e vittoria della Polisportiva Madonnetta che si impone al "Camaiora" sulla Santerenzina infliggendo ai bianco verdi la prima sconfitta stagione. Vantaggio biancorosso al 25° con Tasso che stoppa e scarica in rete una corta respinta di Cretella. Cinque minuti dopo capitan Gerosa spreca da pochi passi calciando alto su centro di Cozzani. Il raddoppio locale all'ora di gioco con un gran tiro di Corvi dal limite dell'area. Al 72° grande parata di Triglia che evita la marcatura di Casoni che concludeva dal cuore dell'area servito ancora da Cozzani. All'85° vicinissima alla rete la Santerenzina, ma Giorgi colpisce in pieno la traversa su calcio di punizione. Rete ospite che arriva al 91° con Casoni che salta l'avversario, entra in area e realizza con un bel rasoterra, ma è troppo tardi e i tre punti sono ad appannaggio dei ragazzi di mister Bordino.



Nell'altra gara della serata pareggio per 2 - 2 tra il Calcio Nave, nella foto, e il Ceparana. Gialloneri in rete con Labate e Faconti, ospiti con Federicci e rigore di Gervasi. I rossoneri di Barletti si lamentano per la rete del possibile 2 - 3 di Briselli annullata dal Direttore di Gara.



Tabellini



Polisportiva Madonnetta - Santerenzina 2 - 1

Marcatori: 25° Tasso (M), 60° Corvi (M), 91° Casoni (S)



Polisportiva Madonnetta: Triglia, Martini (46° Caruso), Giannini, Alicino, Sambuchi, Cinelli, Fausti (74° Magnelli), Lombardi, Bortoluzzi (65° Plicanti), Corvi (74° Boni), Tasso (85° Olmi). All. Bordino

A disp.: De Martino, De Simone, Boldrini, Conti.



Santerenzina: Cretella, Landi (57° Casoni), Cozzani, Iardella (67° Lentini), Migliano, Fresco, Musetti, Mariotti, Ferro (76° Orsoni), Giorgi, Gerosa (80° Figoli). All. Rolla A.

A disp.: Evangelisti, Pardini, Orlandi, Baldassini, Ticozzi.



Arbitro: Sig. Ravenna di Chiavari



Calcio Nave - Ceparana 2 - 2

Marcatori: Labate (N), Faconti (N) - Federici (C), [Rig.] Gervasi (C)



Classifica: 7 Luni Calcio, 4 Santerenzina, 4 Vezzano, 4 Antica Luni, 4 Ceparana, 4 Calcio Nave, 4 Polisportiva Madonnetta, 4 Brugnato *, 3 Olimpia Piana Battolla *, 3 Mamas Giovani, 2 Bolanese *, 0 Atletico Lunezia *



* = una partita in meno



L.G.