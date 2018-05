Fuori Regione, un gol di Coppedè fa felice l'Atletico Forte

Rete in apertura per la formazione di Vannoni che si aggiudica la finale Play off di II Categoria toscana battendo la Fortis Camaiore

Pietrasanta - Con un gol di testa di Coppedè al primo minuto l’Atletico Forte dei Marmi si aggiudica la finale Play off contro i cugini della Fortisa Camaiore.

La rete iniziale ha condizionato non poco l’intero match, dove i rosso blu di mister Vannoni hanno provato in più occasioni di chiudere il confronto.

Merito del team di mister Francesco Orsetti che ha tenuto vivo fino all’interminabile recupero l’importante evento, pericolose le punizioni da tutte le parti dello specialista Luisotti.

Peccato per il finale burrascoso dove le squadre ha terminato la finale 10 contro nove, al triplice fischio dell’ottimo direttore di Gara e scoppiato l’entusiasmo del versiliesi, che proseguiranno il cammino domenica prossima, dove incontreranno il San Miniato vincente dei play off del girone B.



Tabellino



Marcatore: 1’ Coppedè



Note: allontanato l’allenatore dell’Atletico Forte Vannoni al 37’st per proteste. Espulsi Coppedè(AT),Lari e Simonini(FC), Angoli 7-3 Recupero 1T: 1’, 2t 7’



Atletico Forte: Lippi, Antonucci,Defanti,Tedeschi Gl.,Pagni,Coppede,Tedeschi Giacomo,Borzonasca(28’ st. Latini),Angeli(40’ st. Maggi),Lossi,Francioni. All. Vannoni

A disp.: Jacopi,Guarini,Barsaniti,Celi, Neri



Fortis Camaiore: Bernini,Paoli(30’ st.Giannecchini),Pardini Aa(40’ st. Corsetti). ,Dini, Lari,Pellegrini M.,Barsotti,Giordani( 14’ st.Barbuti),Pellegrini A.,Luisotti, Simonini. All. Orsetti

A disp.: Raffaelli,Monti,Mallegni,Pardini A.



Arbitro : Borghi di Firenze (assitenti Rudaj di Pistoia e Cardini di Firenze)