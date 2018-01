Fuori Regione, parte oggi il girone di ritorno in II Categoria toscana

Si ricomincia sempre sotto il segno della leader Torrelaghese. Al debutto il terzo tecnico stagionale sulla panchina della Filattierese

Massa Carrara - La prima giornata del girone dove è vietato fare passi falsi inizia con la Torrelaghese al momento regina del campionato , guida la graduatoria del girone con sei punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice attuale Atletico Carrara dei Marmi da sette turni. L’odierno impegno, dopo quello vinto sull’Atletico Forte è fissato nel fortino dello stadio “Rontani” di Bozzano dove i giallo viola hanno ottenuto un consistente bottino condito da sei vittorie su otto a disposizione, un pareggio e un solo stop ad opera del Migliarino alla sesta giornata.

Le posizioni di vertice, a parte l’Atletico Carrara, sono presenziate da ben tre compagini del comprensorio lucchese e versante versiliese, quali il Corsanico e le due new entry Lido e Atletico Forte dei Marmi.

Il calendario propone la squadra leader di mister Mazzei opposta ai dragoni del Monti, i locali concentrati nel proseguire l’ottimo torneo, per gli ospiti, reduci dal finale-beffa di Ricortola cercheranno di recuperare gli ultimi punti persi, riscattare la sconfitta della stagione alla prima di andata inflitta proprio dai capo classifica, quindi i presupposti per vedere un buon match ci sono tutti.

Sgranando l’ordine della classifica troviamo i nero azzurri di mister Bigarani impegnati nel secondo confronto casalingo consecutivo contro l’Unione Quiesa al momento implicata nel girone pericoloso. Luzzoli e compagni faranno di tutto per incamerare i tre punti in palio, consapevoli di non poter allungare il distacco dalla capolista, bianco verdi di mister Gori permettendo.

Ennesimo turno interno per il Corsanico di mister Lazzarini dove il rocambolesco pareggio con la Fivizzanese ha lasciato l’amaro in bocca a tutto l’entourage collinare, i locali hanno fatto autocritica per non aver chiuso in tempo la contesa di Bargecchia contro i medicei.

Al comunale arriva la Filattierese tornata con un punto dalla trasferta di Migliarino, dove in settimana la dirigenza ha avvicendato la conduzione tecnica della squadra, lascia Tiziano Cassiani e a sedersi sulla panchina lunigianese arriva il terzo tecnico di questa prima parte di stagione, Luigi Della Zoppa già mister dei giallo verdi nella stagione 2015-2016 artefice dello spareggio paly-out vinto a Ricortola.

Delicate trasferte è quello che attendono il Lido e l’Atletico Forte dei Marmi, per i versiliesi di mister Fabrizio Monga test-verità in quel di Monzone dove i granata di mister Mancini sono in ripresa con l’obiettivo di uscire definitivamente dalle secche dei play out. Stessa situazione per l’Atletico Forte che sale al “Bottero” ospiti dei giallo neri di mister Andrea Albareni, quest’ultimi rivitalizzati dal recente successo tra le mura amiche sul Versilia.

Seconda gara in esterna consecutiva per i medicei della coppia Bertoli-Grandetti, dopo il rocambolesco pareggio di Corsanico la formazione del presidente Maurizio Cardellini è concentrata a racimolare più punti possibili per la loro causa, il tema è sempre lo stesso, migliorare la classifica dello scorso anno.

Grande battaglia si preannuncia tra le squadre appartenenti alla “zona rossa”, l’Unione Montignoso ha iniziato a fare punti, in virtù dei due successi ottenuti in casa, punti che anno consentito alla formazione del neo tecnico Mariotti di abbandonare l’ultimo posto della classifica. Petrocchi e compagni hanno messo nel mirino il Quiesa a quattro punti di distanza e specialmente il prossimo avversario, dove al “Del Freo” arriva la Fortis Camaiore reduce dalla battuta d’arresto a Monzone.

In casa della nuova ultima della classe Versilia calcio, il tecnico bianco celeste Alessandro Marsili in vista del delicato match contro la Fivizzanese conta di recuperare alcune pedine fondamentali assenti negli ultimi turni per squalifiche e influenze varie, il tutto per poter schierare una squadra che possa iniziare il girone di ritorno con rinnovato ottimismo e soprattutto con l’organico completo a disposizione.



Programma gare, arbitro di domenica 14/01/2018



Atletico Carrara-Unione Quiesa (“La Fossa”, Lorenzo Ghisari di Livorno)

Corsanico-Filattierese(“Bargecchia”, Lorenzo Danesi di Pistoia,)

Filvilla-Atletico Forte (“Bottero”, Giulio Frosini di Pistoia)

Migliarino Vecchiano-Ricortola(“V.Faraci”, Lorenzo Guiducci di Empoli)

Monzone-Lido di Camaiore(“Giannetti”, Dario Del Seppia di Pisa)

Torrelaghese-Monti(“Rontani”,Edoardo Bo di Livorno)

Un.Montignoso-Fortis Camaiore(“Del Freo”,Leonardo Gini di Livorno)

Versilia-Fivizzanese(La Pruniccia”,Gianmarco D’orsi di Prato)