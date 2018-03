Fuori Regione, la guida al prossimo turno in II Toscana

Gare a rischio rinvio in alcuni campi sportivi della Lunigiana. Torrelaghese-Atletico Carrara match-clou che può decidere il campionato. Lotta per il terzo posto tra le due sorprese Atletico Forte e Fortis Camaiore- Derby Filattierese-Fivizzanese in

Massa Carrara - A sette turni dal termine dell’avvincente campionato di seconda categoria se il verdetto del match clou del “Rontani” tra la Torrelaghese e gli eterni inseguitori dell’Atletico Carrara sarà a favore dei versiliesi potrebbe essere già definita l’assegnazione del titolo della stagione calcistica 2017/2018. Nel caso che i nero azzurri di mister Sergio Bigarani ripetessero il risultato dell’andata ridurrebbero il divario dalla capolista a sei lunghezze, nell’eventuale divisione dei punti, invece resterebbe tutto come prima, con il team di mister Mazzei sempre favorito. Per il momento è lotta a due per la terza piazza, a “giocarsela” sono le due autentiche sorprese del torneo la matricola Atletico Forte e la rivelazione Fortis Camaiore. Le due compagini si troveranno di fronte con il medesimo obiettivo quello di dare continuità al loro già positivo percorso. A ridosso delle quattro squadre di vertice scorgiamo un terzetto che desidera far parte del girone degli spareggi, Corsanico e le due “sorelle” Filvilla Monti. Gli “orange” saliranno in riva al Lucido per l’insidioso match contro la formazione locale di mister Fabrizio Mancini, stabile da qualche domenica nella zona “rossa” dei play out in virtù dei due scivoloni consecutivi. Il Monti dove la gara interna con la pericolante Unione Quiesa è a forte rischio rinvio, dato che l’impianto “Don Bosco” è ricoperto totalmente di neve, bisognerà attendere le condizioni meteo del weekend e senza dubbio le comunicazioni della Lega Regionale competente. Non dovrebbe correre rinvii la delicata gara dei giallo neri del Filvilla ospiti del Ricortola, il tappeto verde di via delle Pinete dovrebbe essere agibile. Il match dei nero verdi di mister Paolo Bertelloni è di vitale importanza, Conti & compagni sono a due punti sopra la griglia dei play out, quindi i locali, per non essere di nuovo invischiati, sono determinati a conquistare i tre punti, bisogna vedere come la pensa l’intramontabile Luca Caldi & soci.

Stessa situazione anche in quel di Filattiera dove il campo sportivo dei giallo verdi e innevato da qualche giorno, la strapaesana tra la Filattierese di mister Luigi Della Zoppa e la Fivizzanese in programma alla “Selva” è analoga a quella di Monti.

Per le ultime due del girone il calendario propone due insidiose gare in esterna, l’Unione Montignoso rinfrancato dal successo sui granata del Monzone sono propensi a continuare la risalita verso una posizione più tranquilla, al riparo dalla retrocessione diretta.









Programma gare, arbitro di domenica 4 marzo2018(ore 15,00)



Filattierese-Fivizzanese(“Selva”, Alessio Agostini di Viareggio)

Fortis Camaiore-Atletico Forte(“Via Fonda”, Ivan Bouabid di Lucca)

Lido DI Camaiore-Versilia(“Benelli”, Annalisa Borriello di Pontedera)

Migliarino-U. Montignoso (“Comunale”, Luca A. Averaldi di Livorno)

Monti-Unione Quiesa(“Don Bosco”, Lorenzo Danesi di Pistoia)

Monzone-Corsanico(“Giannetti”,Andrea D’orta di Pisa)

Ricortola-Filvilla(Ricortola, Jacopo Fontanini di Viareggio)

Torrelaghese-Atletico Carrara(“Rontani”,Lorenzo Biagi di Pisa)