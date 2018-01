Fuori Regione, la guida al prossimo turno in II Toscana

Turni interni per le due squadre di vertice. Sintetica analisi del “suo” Monti del vice presidente Massimo Tonelli

Massa Carrara - Il campionato è sempre più nel segno della Torrelaghese che per il momento fa un torneo a se, forte delle otto lunghezze sull’inseguitrice solitaria Atletico Carrara, i versiliesi di mister Mazzei ricevono tra le proprie mura il Ricortola reduce dallo stop casalingo nel derby contro i nero azzurri “carrarini” di Sergio Bigarani. Sulla carta l’impegno abbordabile sembra essere in possesso dei capo classifica, per gli ospiti di mister Paolo Bertelloni dove la casella delle vittorie esterne della “sua” formazione è ancora vuota, l’intento dei nero verdi è quello di recuperare i recenti punti perduti in via delle Pinete, inseguire l’impresa di uscire dal Rontani con un risultato positivo, infine allontanarsi il più possibile dalla zona calda.

Delicata gara in esterna per la terza forza del girone Atletico Forte in riva al lago Massaciuccoli, dove i bianco verdi di mister Gionata Gori hanno iniziato a fare punti in virtù del “risveglio” del bomber Matrone propensi a ripetersi per il secondo test consecutivo interno.

Tre compagini, per il momento, in lotta per due posti nei play off dove a contendersi la preziosa collocazione troviamo Corsanico, Lido e Fivizzanese. Spicca il derby di Bargecchia contro il Lido, dove gli “orange” di mister Lazzarini ancora alle prese con alcuni giocatori non utilizzabili per mano del giudice sportivo, desidereranno riscattare il passo falso di Camaiore. Stesso tema per i giallo blu del Lido dove i versiliesi come per i cugini collinari, per rimanere nel girone play off devono riacquisire quella continuità smarrita tra le mura amiche per mani della Fortis. Chi gode di buona salute sono i medicei dell’alta lunigiana, lo testimoniano le sempre più convincenti prove sul campo, dopo aver recuperato il risultato nella strapaesana interna contro i giallo neri di Villafranca, il team di Fivizzano è chiamato a confermare il buon momento di forma dell’undici trascinato da Gassani. L’atteso match della “Fossa” potrebbe proiettare la Fivizzanese a ridosso della coppia di vertice, per rilanciare le ambizioni del sodalizio presieduto dal fattivo Maurizio Cardellini.

Monti e Filvilla a braccetto posizionate appena sotto il girone degli spareggi sono chiamate a due delicati test, i dragoni di mister Nicola Bambini scendono a Montiognoso affrontando l’ostico team di Mariotti, squadra affamata di punti, punti che servono per non essere risucchiati dal fanalino Versilia, abbandonare in fretta la scomoda posizione.

Per i lunigianesi ormai lontanissimi dal vertice rimane l’obiettivo di entrare nei play off, “la nostra squadra -accomuna il vice presidente Massimo Tonelli detto “Rampulla”- dove in questo campionato a parte la Torrelaghese è affascinante per il grande equilibrio che regna per il momento dal terzo al settimo posto. Il nostro gruppo storico rimodellato con pochi innesti quale su tutti il portiere Manuel Magnani ha fatto alzare l’asticella della qualità che in queste categorie non e poco. In questo prima parte del torneo il cammino è stato altalenante complici anche i sentiti derby che abbiamo, dove i risultati non sono mai scontati.

Il nostro obiettivo - conclude il factotum Tonelli – rimane quello di centrare gli spareggi in coda al campionato,dove vedo una lotta serrata inserendoci le squadre provenienti dalla terza categoria, che si stanno comportando come le veterane, sopratutto far crescere i giovani provenienti dalla nostra squadra juniores proiettandoli gradatamente nel calcio dei dilettanti.

Il Filvilla ospita la “sorella” lunigianese di Filattiera ancora a secco di punti dopo l’arrivo del neo allenatore Luigi Della Zoppa, il sentito derby del “Bottero” senza dubbio richiamerà alla “bombonera”il pubblico delle grandi occasioni, soprattutto per i numerosi supporter degli ospiti. Il club di Andrea Albareni è sempre alla caccia di un posto al sole, mentre la Filattierese impelagata nella zona rossa sarà costretta a muovere ad ogni costo la sua pericolosa classifica.

Il Monzone uscito imbattuto dalla stracittadina di Monti, dove ha ruiscattato in parte lo scivolone interno con il Lido, ritorna sul proprio campo dove affronta un’altra piacevole realtà del campionato, i pisani del Migliarino Vecchiano che fuori casa hanno “colpito” già quattro volte attualmente il club di mister Dario Chelotti è in piena corsa per entrare in zona play off.



Nei fondali della graduatoria si segnala l’ennesimo vagone che passa in località Strettoia dove il team versiliese deve prendere a tutti i costi, la sfida con la Fortis non è delle più facili , il Versilia di mister Alessandro Marsili quanto prima dovrà pur iniziare a conquistare qualche punto che gli permetterebbe di avvicinarsi alla diretta avversaria Unione Montignoso distante due soli punti, diversamente rischierebbe di compromettere la stagione con quasi tutto il girone di ritorno da smarcare.

Dal turno odierno l’inizio delle gare è stato fissato per le ore 15,00.





Programma gare, arbitro di domenica 28/01/2018 (inizio ore 15,00)



Atl.Carrara-Fivizzanese(“Fossa”, Andrea Palatresi di Empoli)

Corsanico-Lido (“Bargecchia”,Daniele Latorraca di Carrara)

Filvilla-Filattierese(“Bottero”, Francesco Gravina di Viareggio)

Monzone-Migliarino Vecchioano(“Giannetti”,Nicola Lazzareschi di Viareggio)

Torrelaghese-Ricortola (“Rontani”,Oleksandr Medvid di Pisa)

U.Montignoso-Monti(“Del Freo”,Matteo Mancanti di Pisa)

Unione Quiesa-Atletico Forte(“Quiesa”,Andrea Valese di Carrara)

Versilia-Fortis Camaiore(“La Pruniccia”, Fallou Loum di Carrara)