Fuori Regione, il punto sulla II Categoria toscana

Torrelaghese continua la fuga solitaria. Atletico Carrara batte l’Atletico Forte e consolida il prezioso secondo posto.

Massa Carrara - La quinta giornata del girone di ritorno dell’avvincente campionato di seconda non ha fatto registrare nessun scossone, anzi continua senza ostacoli la fuga solitaria della Torrelaghese dilagando nel turno interno contro il Monzone. I versiliesi di mister Mazzei vera macchina da gol, mettono in archivio la sedicesima vittoria , nona in casa, superando quota quaranta nelle reti segnate. In scia resiste l’Atletico Carrara che nello scontro diretto per il secondo posto contro l’Atletico Forte, la formazione di Sergio Bigarani chiude il match nella prima ora della gara, soffrendo nel finale la veemente reazione dei versiliesi. Tre punti che consentono ai nero azzurri di veder salire a sette lunghezze il distacco dalla compagine di mister Vannoni e godersi l’invidiabile posizione in virtù dell’ottima parte di stagione.

Si avvicinano al terzo posto il Monti e il Corsanico consolidando entrambi la posizione play off, i dragoni corsari alla “Pruniccia” chiudono nel finale la pratica con il fanalino Versilia, capeggiando le altre sorelle del territorio della lunigiana. In virtù del buon stato di forma dei “veneliesi” capitan Terenzoni e compagni sono più che mai proiettati alla conquista della terza piazza. Invece i collinari del Corsanico devono attendere gli ultimi secondi della famosa zona Cesarini per avere la meglio di un buon Migliarino Vecchiano. A ridosso del girone degli spareggi muovono la classifica solo la Fivizzanese che impatta al comunale contro l’ostico Fortis e il Filvilla di mister Andrea Albareni che torna alla vittoria superando il Lido di Camaiore dopo un tiratissimo e combattuto match. Vitale boccata d’ossigeno per le “vespe” di Orsoni & compagni, i tre punti conquistati sui giallo blu versiliesi permettono ai villafranchesi di agganciare a quota 29 i cugini della Fivizzanese e la Fortis a soli tre lunghezze dal piazzamento Play off.

Sconfitta pesante per la Filattierese di mister Luigi Della Zoppa in riva al lago di Massaciuccoli, il match di Quiesa si è consumato tutto nella ripresa dove i giallo verdi riescono a siglare solo il gol della bandiera nel recupero. Nella zona di pericolo racimola un punto il Ricortola di mister Paolo Bertelloni, i nero verdi in vantaggio vengono raggiunti nell’extra time dal mai domo Montignoso, l’unica nota positiva dell’odierno pareggio per i montignosini è quello di portare a tre i punti di distacco dall’ultimo posto. Dopo una mini-striscia di tre risultati positivi, cade il Monzone sotto i colpi della capolista, dove in più occasioni i granata di mister Fabrizio Mancini agevolano i giallo viola, lo stop del “Rontani” fa ristagnare i luniganesi nella palude del girone dei play out.