Fuori Regione, il punto sulla II Categoria toscana

Torrelaghese e Atletico Carrara fanno il vuoto. La capolista mantiene comunque otto punti di vantaggio dai marmiferi

Carrara - Il quarto turno del girone di ritorno è stato per l’ennesima domenica ancora sotto il segno delle due squadre di vertice, la capolista mette a segno la settima vittoria esterna, incamera i tre punti nel difficile campo del Lido di Camaiore sceso in campo per la partitissima con qualche defezione di organico. Tiene il passo si fa per dire (sempre a –8) l’inseguitrice Atletico Carrara che torna da Migliarino con il vento in poppa dopo la convincente prova offerta in terra pisana. Mantiene la terza piazza l’Atletico Forte di mister Vannoni che si sbarazza facilmente del fanalino Versilia e distacca di quattro lunghezze i “cugini” del Lido.

Nonostante il pari interno imposto dai collinari del Corsanico i dragoni del Monti rimangono dentro la zona play off, la formazione di mister Nicola Bambini ha dovuto rincorrere il vantaggio ospite, ad evitare la sconfitta è stato il fantasista Manassero nelle prime battute della ripresa.

Perdono contatto dal girone degli spareggi la Fivizzanese e Filvilla uscite dal turno odierno con differenti motivazioni, i medicei del duo Bertoli-Grandetti si fanno rimontare tra le proprie mura dal Quiesa soprattutto dal risveglio del bomber di razza come Matrone. Chi sta risalendo la corrente sono i giallo verdi della Filattierese al secondo successo consecutivo, i tre punti sul pericolante Montignoso proiettano alla compagine di mister Della Zoppa di collocarsi in zone più tranquille.

Sfortunata trasferta per i giallo neri di mister Albareni che nel finale perdono la gara per l’autorete del difensore Gerali che devia nella propria rete un tiro di Mallegni. Ora la classifica delle “vespe” si presenta pericolosa, decimo posto con solo due punti sopra la zona play out. Il Monzone torna dal match di Ricortola con un punto che non basta per uscire dal girone di fuoco, i granata di mister Mancini vengono raggiunti allo scadere dagli sforzi del team di Paolo Bertelloni con l’esterno Barbieri. Nella parte bassa della graduatoria buon balzo in avanti del Quiesa corsaro a Fivizzano, mentre per l’Unione Montignoso e Versilia calcio ancora una domenica avara di punti, da dimenticare in fretta.