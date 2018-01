Fuori Regione, il punto sulla II Categoria toscana

E’ iniziato il girone di ritorno: la Torrelaghese allunga sulle dirette concorrenti. Grande bagarre per i piazzamenti Play - off

Carrara - La prima giornata di ritorno vede consolidare il primato della formazione versiliese che supera l’ostacolo Monti con due gol, il primo in apertura e il secondo allo scadere, aumentando il vantaggio sull’Atletico Carrara fermato tra le mura amiche dalla pericolante Unione Quiesa, ora i punti di distacco tra le due sono diventati otto.

Si avvicinano alla secondo posto il Corsanico, Lido e Fivizzanese tutte vittoriose nei loro impegni, il Corsanico in settimana falcidiato dal giudice sportivo soffre contro una mai doma Filattierese e grazie al rigore di Corsinelli nel finale incamera i tre punti che permettono agli “orange” di rimanere a due punti dall’Atletico Carrara. Colpacci in trasferta per il Lido e Fivizzanese, i giallo blu di mister Fabrizio Monga ritornano da Monzone con tre punti importanti, in virtù dell’unico gol messo a segno in apertura del confronto del “Giannetti”, la squadra versiliese conferma la posizione play off e rimane agganciata al carro di vertice. La Fivizzanese della coppia Bertoli-Grandetti rientra nel girone degli spareggi dopo il sofferto match con il fanalino Versilia, protagonista in assoluto il fantasista bianco celeste Ettore Gassani prima pareggia, capovolge e trascina i compagni al successo mettendo a referto una speciale tripletta. “Partita difficile – associa il presidente Cardellini – sapevamo delle difficoltà che presentava questa partita, a tratti i locali ci hanno messo in difficoltà sopratutto nelle loro ripartenze in contropiede, viste le occasioni create per entrambe a mio avviso il risultato alla fine è stato assai pesante. Abbiamo iniziato – conclude il massimo esponente dei medicei – il nuovo anno con quattro punti nelle due delicate trasferte, bottino che premia il buon lavoro del nostro staff tecnico. Raggiunta la fatidica quota che ci permetterà di essere salvi, tutto quello che verrà oltre cercheremo di trarne beneficio fino al termine del campionato.

Non va oltre la divisione dei punti l’Atletico Forte in quel di Villafranca, dove la squadra di mister Vannoni non è riuscita nell’impresa di riscattare la sconfitta dell’andata. Il punticino strappato ai giallo neri consente ai rosso blu di Manfredi & soci di stare a ridosso del girone che conta ad una sola lunghezza dalla Fivizzanese. Non riesce a ripetersi la formazione di mister Andrea Albareni nel secondo incontro casalingo davanti ai propri sostenitori, allo scadere le “vespe” recriminano per l’annullamento del gol vittoria apparso a tutti regolare del giovane Bregasi. Il Monti agganciato in classifica dal “cugini” del Filvilla, torna da due trasferte con un pugno di mosche, dopo il gol beffa a Ricortola i dragoni incassano la seconda sconfitta consecutiva. Nonostante l’inferiorità numerica durata tutta la ripresa il team di mister Nicola Bambini ha tenuto testa alla capolista sfiorando il gol del pari.

Il Ricortola di mister Paolo Bertelloni rientra dalla trasferta pisana con un solo punto, ma consapevole di essere sulla strada giusta, lasciata la zona rossa i nero verdi iniziano a respirare un’aria più serena. I prossimi due impegni a calendario la compagine di via delle Pinete è chiamata ad arbitrare una parte di campionato, incontra le prime della classe, domenica scendono i cugini dell’Atletico Carrara, a seguire viaggio al “Rontani” di Bozzano ospiti della Torrelaghese.

La Filattierese del nuovo tecnico Luigi Della Zoppa non riesce a dare continuità alla mini serie positiva dei giallo verdi, il suo esordio coincide con immeritato stop, colpisce due legni e subisce la sconfitta dagli undici metri e dagli stessi metri in precedenza il bomber lunigianese Mori falliva il gol del vantaggio. Dopo due gare fuori le proprie mura, nel secondo turno del nuovo girone i giallo neri ritornano alla “Selva” dove il prossimo avversario si chiama niente meno che la leadership Torrelaghese.

Nella parte bassa della graduatoria guadagna punti solo la Fortis Camaiore che nello scontro diretto bnel girone pericoloso ribalta il risultato a Montignoso agganciando in classifica l’altra compagna di viaggio Monzone caduto in casa.

Detto del buon pari del Quiesa in quel di Carrara da registrare ancora una sconfitta del Versilia calcio per mani della Fivizzanese. Il match di Strettoia si può dividere in tre parti. Indubbiamente la partita l’ha fatta la squadra dell’alta lunigiana però senza concretizzare le occasioni costruite, imprecisa sotto rete in più occasioni. I locali in una delle poche volte che si affacciavano dalle parti del portiere ospite beneficiavano del penalty che Kumanaku calciava sul palo, nella respinta il difensore Lucchesi ribadiva in rete portando in vantaggio i compagni. Nella seconda frazione i locali di mister Marsili gettano al vento clamorosamente due nitide palle gol, opportunità che gli ospiti non si sono fatte sfuggire penalizzando eccessivamente nel risultato i versiliesi.