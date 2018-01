Fuori Regione, il punto sulla II Categoria toscana

Continua la marcia della Torrelaghese, in scia resiste solo l’Atletico Carrara. Nel fondo classifica l’Unione Montignoso batte il Quiesa e lascia l’ultimo posto

Massa Carrara - L’ultimo turno del girone di andata consolida il primato assoluto della Torrelaghese che con il minimo scarto smarca la pratica Atletico Forte e mantiene i sei punti di distacco sull’Atletico Carrara che strapazza il Lido di Camaiore. Grande ammucchiata in terza fila, a parte il Corsanico bloccato in casa da una buona Fivizzanese, perdono le loro sfide e perdono preziosi punti e contatto con le due di fuga, il Lido, Atletico Forte e Monti. A meta classifica fanno punti nei loro impegni interni il Filvilla sul Versilia e il Ricortola all’ultimo tuffo sul Monti. Nella zona rossa ancora un successo per l’Unione Montignoso sul Quiesa che passa il testimone al nuovo fanalino di coda Versilia calcio.

Non conosce soste il cammino dei versiliesi di mister Mazzei, il gol di Passiglia in apertura basta per avere la meglio sui cugini dell’Atletico Forte, al termine di un combattuto “derby” dove gli ospiti hanno finito in nove. I giallo viola mettono in archivio l’undicesimo successo stagionale ,il sesto tra le mura amiche, alla prima di ritorno vedrà ancora il club versiliese riporoporsi al “Rontani” dove a scendere sono i dragoni del Monti. A ridosso della capolista resiste l’Atletico Carrara di mister Sergio Bigarani, confermando il buono stato di forma rifila tre gol all’ambizioso Lido di Camaiore di Monga proseguendo la rincorsa al vertice. Perdono ottime occasioni per avvicinarsi ai “carrarini” di Luzzoli e compagni il Corsanico e i dragoni del Monti. I collinari del Corsanico si fanno raggiungere nel finale della combattuta sfida di Bargecchia da una mai doma Fivizzanese che rimontano ben due reti all’accreditata compagine “orange” di mister Lazzarini. Il pirotecnico pareggio del team guidato dal duo Bertoli-Grandetti permette ai medicei di rimanere a contatto con il girone dei play off lontano una sola lunghezza. Per il Corsanico dopo il secondo nulla di fatto consecutivo deve rinviare per l’ennesimo turno la vittoria, l’inizio del girone di ritorno vedrà gli “orange” ancora impegnati tra le proprie mura contro i lunigianesi della Filattierese.

Finale “trilling” per i dragoni del Monti che a pochi minuti dal fischio finale vedono sfumare il colpaccio a Ricortola, il vantaggio di Madeddu viene annullato dall’uno-due di Conti e dall’incornata del neo entrato Bellè in pieno recupero. Anche per la formazione di Nicola Bambini è arrivata una inaspettata sconfitta dopo i due convincenti successi nei precedenti turni. In casa nero verde dove la formazione di Paolo Bertelloni viene premiata in piena “zona Cesarini” soprattutto dalla forza di carattere dei ragazzi scesi in campo, riuscendo ad uscire dalla zona pericolosa, remando in acque meno agitate.

Terzo risultato utile per il Monzone targato Fabrizio Mancini che nel fortino del “Giannetti” rimanda battuta la diretta concorrente Fortis Camaiore con il gol partita di Ottolini a metà della ripresa. Tre punti di vitale importanza che consentono ai granata di continuare la risalita per raggiungere il minimo obiettivo quello della salvezza diretta, per il momento a due punti dai cugini della Filattierese. L’inizio del girone dove non bisogna più sbagliare Attuoni & soci sono chiamati a ripetersi, riceveranno in riva al Lucido i versiliesi del Lido di Camaiore.

Muovono la classifica i giallo verdi della Filattierese, usciti indenni dalla trasferta nel pisano, anzi, recriminando un gol apparso a tutti regolare negato dal direttore di gara, la posizione di classifica del team di Tiziano Cassiani non è ancora tranquilla visto che per l’inizio del girone dove non sono ammessi errori vedono i lunigianesi salire sulle colline lucchesi ospiti del lanciato Corsanico.

Nel fondo classifica è cambiato il posto destinato alla “maglia nera” del girone, la cura del nuovo tecnico Nello Mariotti inizia a dare i primi frutti, vince il secondo scontro del mini girone delle pericolanti, in virtù della contemporanea sconfitta del Versilia a Villafranca, i montignosini di Guarducci e compagni abbandonano dopo quindici gare l’ultimo posto della graduatoria generale.