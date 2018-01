Fuori Regione, il punto sul campionato di II Categoria toscana

Torrelaghese ormai irraggiungibile, gli resiste l’Atletico Carrara sempre a –8. Sette squadre in lotta per tre posti Play - Off. Nella zona calda fa punti solo il Monzone

Massa Carrara - La Formazione versiliese ha “suonato” la nona sinfonia, nove sono le vittorie consecutive del team di mister Mazzei, alla terza giornata di ritorno il campionato è saldamente nelle mani dei giallo viola, mettono a referto il quattordicesimo successo battendo con il classico risultato all’inglese un buon Ricortola, presentandosi al “Rontani” rimaneggiata imbottita di alcuni giovani fatti salire dalla squadra juniores. A ridosso della prima della classe rimane in scia l’Atletico Carrara di mister Sergio Bigarani che nel turno interno si sbarazza di una buona Fivizzanese riscattando la sconfitta dell’andata tenendo vivo più che mai il prezioso secondo posto. Di seguito nel girone degli spareggi mantengono la terza e quarta piazza l’Atletico Forte corsaro in quel di Quiesa e il Lido di mister Fabrizio Monga che espugna il campo del Corsanico. La new entry del gironcino che conta è l’introduzione del Monti ap profittando dei passi falsi di Fivizzanese, e Filvilla si aggiudica tre punti vitali nell’ostico campo della pericolante Unione Montignoso. Dopo due pareggi consecutivi non riesce a dare continuità di risultati il Filvilla che cade tra le mura amiche per mani dei cugini della Filattierese nell’atteso e spettacolare derby del Bottero. Dopo due immeritate sconfitte da segnalare la prima boccata d’ossigeno respirata nella strapaesana, successo che permette alla formazione lungianese di mister giallo- verde Luigi Della Zoppa di rimanere al di fuori dal girone dei play out. Rimanendo nel girone che scotta si registra una sola vittoria è quella del Monzone contro i pisani del Migliarino saliti al “Giannetti” con differente obiettivi. Il gol da tre punti del giovane Moisè permette ai granata di scavalcare il Ricortola e avvicinarsi ai cugini della Filattierese lontana una sola lunghezza, quindi comincia a prendere forma il progetto stilato in tempi non sospetti del sodalizio granata.. Le ultime tre compagine della classifica perdono entrambi i rispettivi turni interni rimanendo mestamente fermi al palo.

L’unione Quiesa al secondo match casalingo non ripete la precedente prestazione con i cugini del Versilia, i bianco verdi mister Gionata Gori solo nel finale riaprono i giochi contro l’arcigno Atletico Forte lanciata con determinazione all’inseguimento dell’Atletico Carrara.

L’unione Montignoso incassa la terza sconfitta consecutiva dopo che nel finale del girone di andata con il cambio dell’allenatore aveva dato ampi segnali di risveglio. Il recente test interno il team di mister Mariotti presentatosi rimaneggiato, dopo aver rimesso in parità la gara deve arrendersi nella ripresa al secondo penalty concesso agli ospiti, la stilata tabella di risalita dovrà iniziare dal prossimo impegno in lunigiana in casa della Filattierese..

Piove sul bagnato in casa del Versilia calcio, la formazione di mister Marsili nonostante il recupero di alcune pedine quali il portiere Riccioli e il fantasista Tarabella non è riuscita a rimediare ai due calci di punizione subiti uno per tempo dalla Fortis Camaiore.