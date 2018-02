Fuori Regione, guida al prossimo turno in II Toscana

Delicati impegni per le due squadre di vertice. Girone play off, lotta a quattro per un posto

Carrara - Il settimo turno dell’avvincente campionato di seconda categoria presenta due scontri tra le prime cinque compagini in classifica, i versiliesi di mister Mazzei forti del cospicuo +8 sul club di Carrara salgono al comunale di Bargecchia per l’atteso derby contro i collinari del Corsanico. Quest’ultimi reduci dall’inatteso stop a Ricortola sono concentrati nel match-clou di giornata con l’intento di rallentare la corsa dei cugini della Torrelaghese, il tutto per rientrare in carreggiata in ottica con il solo obiettivo di conservare il piazzamento nel girone che conta. L’Atletico Carrara riceve alla “Fossa” la squadra del momento, l’ottima realtà del girone quale la Fortis di mister Orsetti dove i rosso blu di Camaiore sono in serie positiva da ben sei turni in virtù di cinque vittorie e un pareggio.

L’Atletico Forte dei Marmi terza forza del campionato dopo aver battuto la Fivizzanese riceve un’altra compagine della lunigiana, scende in versilia per affrontare il secondo turno casalingo consecutivo la Filattierese di mister Luigi Della Zoppa. Anche in questo contesto il team di mister Pellegrini è da tempo lanciato alla caccia del secondo posto. Il Monti uscito malconcio dal derby con i cugini di Villafranca, sale al comunale di Fivizzano in formazione rimaneggiata dopo le pesanti sanzioni comminate a più giocatori dell’ossatura bianco celeste, ma ugualmente determinata a mantenere il prezioso quarto posto contro i medicei di Bertoli-Grandetti. Le rimanenti due squadra del quarto posto in prossimità della zona play off, Lido e Filvilla staccate di una sola lunghezza hanno sulla carta due insidiosi impegni. Il Lido di mister Fabrizio Monga scende a Massaciuccoli contro l’ostico Quiesa coinvolto nel girone di pericolo. I giallo neri del tecnico di Arpiola, Andrea Albareni rinfrancati dal “colpaccio” nel derby di Monti ricevono al “Bottero” i pisani del Migliarino, quest’ultimi usciti di scena in coppa toscana per mani dell’Atletico Forcoli a metà settimana. Il Ricortola appena uscito dal girone play out in virtù del vitale successo sul Corsanico andrà a far visita al Versilia calcio rinfrancato dal buon pareggio arrivato nel finale in quel di Filattiera.

Il Monzone dopo la “beffa” nel recupero contro la cinica Atletico Carrara scende in un campo “caldo”, ospite dell’Unione Montignoso dove il bomber Petrocchi e compagni hanno bisogno di punti per riuscire ad allungare le distanze sulla la rispettiva concorrente Versilia.



Programma gare, arbitro di domenica 25/02/2018 (ore 15,00)



Atl.Carrara-Fortis Camaiore (“Fossa”,Dario Del Seppia di Pisa)

Atletico Forte-Filattierese(“Via Versilia”, Cosimo Puccini di Livorno)

Filvilla-Migliarino V.(“Bottero”,Luca Landi di Empoli)

Fivizzanese-Monti(“Comunale”, Dario Cinquini di Viareggio)

Un.Montignoso-Monzone(“Del Freo” Ivan Bouabid di Lucca)

Quiesa M.- Lido di Camaiore (“D.Bianchi”, Gabriele Baschieri di Lucca)

Versilia-Ricortola (“La Pruniccia”, Stefano Mariani di Livorno)