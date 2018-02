Fuori Regione, guida al prossimo turno in II Toscana

Impegni delicati in trasferta per le due di vertice. Spicca il derby storico tra il Monti e le "Vespe" del Filvilla

La Spezia - L’affascinante campionato di seconda categoria entrato nella fase importante già da qualche turno, l’odierno calendario presenta ancora una volta l’esame in esterna per le due “lepri” del girone. I versiliesi che stanno disputando un torneo a parte scendono nel pisano per cercare l’ennesimo allungo, il Migliarino al confine con il girone pericoloso vorrà riscattare la “beffa” di Bargecchia di sette giorni fa con i collinari del Corsanico. L’Atletico Carrara attualmente seconda forza da molte giornate del campionato sale in riva al Lucido per un riscontro sullo stato di salute del club di mister Sergio Bigarani. I locali del Monzone dopo il pesante stop in casa della prima della classe è desiderosa di togliersi quanto prima dalla zona play out, sfruttando il delicato match casalingo conta di avere il consueto supporto dei sostenitori granata. Turno interno per l’Atletico Forte intenzionato a dimenticare in fretta lo stop della “Fossa” sul sintetico di via Versilia ospita la compagine lunigianese di Fivizzano quest’ultima in crisi di risultati, nelle ultime tre giornate la formazione guidata dalla coppia Bertoli-Grandetti ha racimolato solo un punto, mettendo a rischio la settima posizione in classifica. Rispettando l’ordine della graduatoria troviamo il Monti prima squadra della lunigiana dove riceve la visita dei cugini del Filvilla. Il derby del “Don Bosco” è una sfida speciale, le due rappresentanti si affrontano con obiettivi leggermente diversi. I dragoni devono cercare punti per resistere in zona play off, mentre i giallo neri oltre riscattare la sconfitta del “Bottero” all’andata, cercano i punti per riavvicinarsi al team di Nicola Bambini e tentare di rientrare nel girone che conta. Dal quartiere generale delle “vespe” fanno sapere che un “colpaccio” in casa dei rivali storici non è proprio impossibile, visto che negli ultimi campionati la strapaesana con il Monti è sempre stata avara di risultati positivi.

Le tre squadre della provincia lucchese quali Corsanico, Lido e Fortis autentiche realtà del girone nonostante i risultati altalenanti sono nell’attesa di poter far parte della zona di prestigio, pronte a sfruttare eventuali passi falsi di chi li precede. Il Corsanico scenderà nel difficile campo del Ricortola dove i nero verdi di mister Paolo Bertelloni hanno bisogno dei punti che servono per uscire dai play out. Per il Lido di mister Fabrizio Monga uscire in fretta dal momento no, dove al “Benelli” arriva un motivato Montignoso. Pure per i rosso blu della Fortis impegno scomodo, affrontano tra le proprie mura nel derby i cugini dell’Unione Quiesa, intenzionati ad uscire dal tunnel del girone per non retrocedere.

Infine turno agevole (sulla carta) per la Filattierese di mister Luigi Della Zoppa che riceve il fanalino del girone Versilia calcio dove nel triste score dei bianco celesti hanno ancora una casella azzerata, quella delle vittorie fuori casa.



Programma gare, arbitro di domenica 18/02/2018(ore 15,00)



Atletico Forte-Fivizzanese(“Via Versilia”, Giovanni Mancini di Pistoia)

Filattierese-Versilia(“Selva”,G.Marco Mannocci di Pisa )

Fortis Camaiore-Unione Quiesa(“Via Fonda, Francesco Pucci di Carrara)

Lido di Camaiore-Un. Montignoso(“Benelli”, Dario Latini di Empoli)

Migliarino V.-Torrelaghese(“Comunale”, Guglielmo Giannini di Pontedera)

Monti-Filvilla(“Don Bosco”, Luca Covassin di Pisa)

Monzone-Atl.Carrara (“Giannetti”,Cristian Maltese di Lucca)

Ricortola-Corsanico(“Ricortola”,Joao V.Otaviano Costa di Livorno)