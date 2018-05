Fuori Regione, finale playoff tutta lucchese in II Categoria toscana

Il Fortis Camaiore raggiunge l'Atletico Forte dei Marmi espugnando "La Fossa" fortino dell'Atletico Carrara. La squadra di Orsetti si impone di misura

Carrara - La finalissima dei play off della II Categoria toscana sarà tutta lucchese viste le due compagini che si sono aggiudicati i due match di semifinale. L’Atletico Forte dei Marmi, secondo classificato, ha avuto ragione di una coriacea Fivizzanese per 3-1, mentre il Fortis Camaiore, quarta classificata, centra la finale andando ad espugnare la Fossa dei Leoni con una rete segnata nel primo tempo supplementare contro gli accreditati nero azzurri dell'Atletico Carrara dei Marmi.

Fortis che espugna la mitica “Fossa” tenendo in scacco i carrarini per 90’, l’unica rete dell’atteso match è siglata da Luisotti all’8’ del primo tempo supplementare, che regala ai compagni l’inaspettata finale play off. Di seguito il tabellino



Tabellino



Atletico Carrara-Fortis Camaiore 0-1

Marcatore: 53° Luisotti



Atletico Carrara: Puntelli, Ricciardi, Barattini, Domenichelli, Avallone, Barbieri Simone, Barbieri Emanuele, Verdini, Martinucci, Luzzoli, Guadagni. All. Bigarani

A disp.: Rciti, Lecca, Cristiani, Lazzari, Marchini, Corsini, Marchi



Fortis Camaiore: Bernini, Pèaoli, Pardini, Dini, Lari, Pellegrini M., Simonini, Giordani, Pellegrini A., Luisotti, Barsotti. All. Orsetti

A disp.: Raffaelli, Giannecchini, Monti, Barbuti, Mallegni, Corsetti



Arbitro : Cremonini di Pisa