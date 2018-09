Fuori Regione, domani in programma il derby Fivizzanese - Monti

Secondo turno per il campionato di II Categoria della toscana in cui spicca anche il match tra Corsanico e Romagnano

Massa Carrara - Il secondo turno dell’avvincente campionato di seconda categoria apuo-lunigianese si presenta con alcuni confronti a dir poco già determinanti, seguendo l’ordine e il calendario della giornata iniziamo con la gara tra le due deluse Atletico Carrara e Filvilla, i marmiferi di mister Sergio Bigaranni ricevono alla “Fossa” i lunigianesi del Filvilla, dove entrambe le compagini sono uscite sconfitte all’esordio del nuovo torneo. Per i nero azzurri l’intento è quello di iniziare nei migliore dei modi il campionato dentro le proprie mura, per le “vespe” di mister Andrea Albareni è già tempo di dimostrare che lo stop interno patito con il Lido è stato solo un banale incidente di percorso. Non è da meno il confronto del “Panigaccio” tra le due new entry come l’Atletico Podenzana uscita sconfitta dalla corazzata Pietrasanta e il Cerreto che ha frenato le ambizioni dei collinari del Corsanico. Le aspirazioni del club di mister Yuri Angeli sono quelle di incominciare a mettere più fascine in casa, per non ritrovarsi in difficoltà già dopo poche partite, per gli ospiti i blu cerchiati di mister Emiliano Bertelloni dopo il buon punto preso contro l’accreditato Corsanico in lunigiana è atteso l’esame trasferta. Il terzo incontro della giornata è senza dubbio il match in terra lucchese tra il Corsanico del neo presidente Alessandro Crovara e il nuovo Romagnano vincente alla prima casalinga. Non si nascondono di certo gli obiettivi delle due compagini attrezzate per essere vere protagoniste dell’intero girone, confronto quello di Bargecchia che darà, senza dubbio utili indizi ai mister in prospettiva. Il quarto incontro riguarda la sfida in programma alla “Selva” di Filattiera tra la i giallo verdi di mister Nicola Bambini già chiamati a rimettersi in careggiata dopo i risultati non per niente positivi di inizio stagione coppa compresa. L’impegno di Cariati & soci non si presenta insuperabile dove sono concentrati sui tre punti da conquistare in casa propria contro la new entry Stella Rossa, quest’ultima sconfitta dai “cugini” del Monzone all’esordio della nuova categoria. Per la Filattierese dopo il turno con i pisani alla porta ci sono due attesi derby consecutivi, il primo a Fivizzano e dopo quello interno con il Filvilla. Test da trasferta per lo Sporting Pietrasanta di mister Gabriele Mazzei in quel di Camaiore opposti ai rosso blu della Fortis, una specie di derby .

Impegno da non sottovalutare per il Lido di mister Fabrizio Monga, dove la formazione versiliese gode di ottima salute, dopo il blitz in casa del Filvilla ha conquistato il passaggio del turno in coppa proprio a Camaiore rifilando un poker alla Fortis riceve al “Benelli” il neo ripescato Mulazzo. Quindi il terzo match in sette giorni per i giallo blu si presenta con un certo coefficiente di difficoltà, vista la convincente prova offerta dal team di mister Fabio Bellotti contro la blasonata Filattierse. Le ultime due partite a tabella sono il derby in terra lunigianese del “Don Bosco” e quella in riva al Lucido tra il Monzone e il ritrovato Ricortola. Puntando i riflettori sulla strapaesana Monti-Fivizzanese di sicuro si aprono nuovamente le pagine indelebili del libro dei derby storici, la linea verde del Monti di mister Andrea Bartolini è chiamato a confrontarsi davanti al pubblico delle grandi occasioni con una Fivizzanese lanciata e intenta a rimanere nelle posizioni di vertice il pù tempo possibile.

Al “Giannetti” sono di scena due squadre che al debutto con il campionato hanno fatto bottino pieno, i granata sono tornati dall’inedita trasferta di Castelfranco di Sotto con tre punti preziosi, ossigeno vitale per l’undici di mister Luciano Guelfi. Il Ricortola ospite di turno salgono a Monzone con l’auspicio di poter dare continuità alla loro positiva prima uscita ufficiale del torneo.



Programma gare, arbitro di domenica 23 /09/2018(inizio ore 15,30)



Atl.Carrara-Filvilla (“Fossa”,Andrea Della Bartola di Pisa)

Atl.Podenzana-Cerreto(“Podenzana”,Simone chiarelli di Carrara)

Corsanico-Romagnano(“Bargecchia”,Lorenzo Ragusa di Livorno)

Filattierese-Stella Rossa(“Selva”,Jacopo di Girolamo di Lucca)

Fortis Camaiore-Sp. Pietrasanta(“Via Fonda”,Alessio Agostini di Lucca)

Lido di Camaiore-Mulazzo(Benelli”,Stefano Mariani di Livorno)

Monti-Fivizzanese(“Don Bosco”,Dadive Tranchida di Pisa)

Monzone-Ricortola (Giannetti”,Luigi Marracchelli di Pisa)