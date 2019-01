Fuori Regione, bilancio dei derby delle sette sorelle lunigianesi

Atletico Podenzana, Fivizzanese e Mulazzo sono le regine avendo conquistato più punti nelle strapaesane

Carrara - Con l’ultimo derby tra Monti-Mulazzo dell’ultima giornata del girone di ritorno sono terminati i ventun derby in terra di lunigiana dove a guidare la speciale classifica è la triade Atletico Podenzana-Fivizzanese e Mulazzo dove hanno collezionato tre vittorie a testa, due pareggi e una sola sconfitta, per un totale di undici punti. Nel girone A la parte del leone è “comandata” dalla corposa partecipazione dei club della Lunigiana dove a prendere parte al all’avvincente torneo sono ben sette le “sorelle”, quali Filvilla, Fivizzanese, Monzone, Monti, Podenzana, Mulazzo e Filattierese. La neo promossa Atletico Podenzana del tecnico Yuri Angeli nelle tre vittorie in esterna due sono le strapaesane quelle di Villafranca e Fivizzano, mentre per i medicei attualmente non proprio brillanti in campionato l’unico successo fuori casa è il derby di Monti disputato nella lontana seconda giornata, corredato in seguito dai successi interni contro la Filattierese e Mulazzo, per i mulazzesi di mister Fabio Bellotti ripescati in virtù del terzo posto e dell’ottimo punteggio nella graduatoria di merito, hanno messo a referto tre successi ricchi di gol contro Filattierese, Podenzana e Filvilla.

A ridosso delle tre reginette troviamo il Filvilla con otto punti in virtù di due successi conseguiti tra le mura amiche e quella in casa della Filattierese, due pareggi e altrettante sconfitte. Al terzo posto si piazza il Monzone di mister Luciano Guelfi con una sola vittoria quella ottenuta contro i dragoni del Monti, tre pareggi e due sconfitte, nelle ultime posizioni appaiate con 4 punti si è classificata la coppia Filattierese-Monti, dove il team giallo verde di mister Tiziano Cassiani ha collezionato un solo acuto quello interno contro il Monzone , un solo pari e addirittura quattro sconfitte. Per i “veneliesi” di mister Andrea Bartolini il “suo” Monti nei sei derby a disposizione non è riuscito a vincerne neppure uno, quattro i nulla di fatto e due sconfitte.

Riepiloghiamo nel dettaglio il cammino delle strapaesane attraverso i risultati con relativa classifica finale.(1^a g. Mulazzo-Filattierese 3-1),(2^a g. Monti-Fivizzanese 0-3), (Filvilla-Monzone 3-0, Fivizzanese-Filattierese 1-0), (4^a g. Filattierese-Filvilla 1-2, Monzone-Mulazzo0-0),(6^a g. Atl. Podenzana-Monti 2-2, Monzone-Fivizzanese 1-1),(7^a g. Monti-Filattierese 2-2, Mulazzo-Atl. Podenzana 4-0),(9^a g. Filvilla-Atl.Podenzana 0-1, Fivizzanese-Mulazzo 2-1),(10^a g. Monzone-Monti 1-0,Mulazzo-Filvilla 3-.2),(11^a g. Filattierese-Monzone 3-0, Fivizzanese-Atl. Podenzana 2-3),(12^a g. Atl. Podenzana-Filvilla 1-0,Filvilla-Fivizzanese 1-1),(13^a g- Monzone-Atl. Podenzana 0-0),(14^a g. Filvilla-Monti 1-1),(15^a g. Monti-Mulazzo 2-2) Classifica : Atletico Podenzana 11,Fivizzanese 11, Mulazzo 11, Filvilla 8,Monzone 6, Filattierese 4, Monti 4.

Domenica con l’inizio del girone di ritorno, praticamente quello che conta ai fini di qualsiasi tipo di classifica si ricomincia con il secondo derby del nuovo anno, in programma alla “Selva” di Filattiera tra il locali e i cugini del Mulazzo.