Fuori Regione, al via il Girone di Ritorno in II Categoria toscana

Infinito duello tra Corsanico e Pietrasanta. Romagnano in lunigiana a difesa del terzo posto. Partita dell’anno del Ricortola in casa del fanalino Fortis

Carrara - Riparte il girone di ritorno dell’appassionante campionato di seconda categoria dove la prima giornata il calendario presenta la seconda trasferta consecutiva della capolista Sporting Pietrasanta in lunigiana, dopo il successo di misura sul campo della Filattierese il club di mister Gabriele Mazzei è chiamato a difendere il primato al “Panigaccio di Podenzana contro la sorprendente e ambizioso Atletico Podenzana. I versiliesi raggiunta la vetta in compagnia dei collinari del Corsanico troveranno di fronte una squadra che dopo gli innesti di dicembre il team di mister Yuri Angeli ha collezionato un’ottima striscia positiva, undici punti nei recenti cinque turni che hanno fruttato il quinto posto al momento all’interno della griglia dei play off, decisa a salire i gradini dei piani nobili. L’altra leader del girone Corsanico inizia i girone dove non sono ammessi più errori tra le mura amiche contro il Cerreto, dove i blu cerchiati di mister Emiliano Bertelloni dopo il sonante successo sull’accreditata Fivizzanese e il graduale recupero di pedine fondamentali hanno messo in discussione la permanenza nel girone pericoloso dei play out. Come il Pietrasanta anche gli “orange” di mister Tiziano Farnocchia sono intenzionati a mantenere il comando del campionato, l’impegno con il club del presidente Andrea Del Freo sulla carta appare abbordabile, gli ospiti saliranno a Bargecchia disposti a vender cara la pelle per niente intimoriti dal blasone dei primi della classe. Chi rimane in finestra c’è il Romagnano che insegue la coppia di vertice a due lunghezze dopo Podenzana ritorna in lunigiana nel fortino del Monti propensa a consolidare l’ottima posizione. Per i dragoni di mister Andrea Bartolini dati in buona salute in virtù degli recenti risultati sono determinati a far valere il fattore campo, soprattutto quello di allontanarsi dal girone per non retrocedere, centrare l’obiettivo quello di rallentare il cammino del temibile Romagnano. Dopo lo scivolone di Cerreto per i medicei di mister Aldo Poggi di conseguenza usciti dal girone play off scendono alla “Fossa dei Leoni” per la seconda trasferta consecutiva contro i nero azzurri dell’Atletico. Per la Fivizzanese ultimamente a corto di organico si profila l’ennesimo impegno delicato contro una compagine, quella di Sergio Bigarani, che è tornata gradatamente a respirare l’aria dei play off, quindi per la formazione di Carrara in primis riscattare l’andata, dare continuità al positivo trend in ottica play off. A centro classifica a ridosso dei pisani della Stella Rossa stazionano le tre cugine della lunigiana quali Monzone, Filvilla e Monti racchiuse da un solo punto. I granata di mister Luciano Guelfi ricevono la visita della squadra rivelazione Stella Rossa, i ripescati pisani dopo un inizio disastroso, zero punti nelle prime tre giornate hanno risalito la corrente fino al confine con i piazzamenti play off, non nuovi a colpacci fuori casa. Il ritrovato Filvilla dopo la buona prestazione di Corsanico inizia il girone con la seconda gara in esterna, impegno tutt’altro che facile in casa del Lido di Camaiore. I versiliesi di mister Fabrizio Monga, quarta forza del girone vengono da quattro ottimi risultati, pari con la capolista Pietrasanta e tre convincenti successi che hanno portato i giallo blu a tre punti dal Romagnano. I giallo neri di mister Andrea Albareni sembra che hanno trovato il giusto equilibrio sia tattico che tecnico scendono al “Benelli” per riscattare la sconfitta subita all’esordio del campionato e rilanciarsi per centrare l’obiettivo di minima, quello de play off. Infine domenica va in scena la sfida “triller” tra il Ricortola e la Fortis Camaiore in casa dei lucchesi, proprio nel match di andata(lontanissima 1^a giornata) fu il primo e unico successo della squadra di mister Paolo Bertelloni stagionale, ora vista la difficile classifica sono chiamati a respingere con tutte le forze a disposizione gli attacchi del club di mister Palmerini per non compromettere anzitempo ulteriormente tribolato cammino.



Programma gare, arbitro di domenica 13/01/2019



Atletico Carrara-Fivizzanese(“Fossa”, Enrik Lila di Lucca)

Atl. Podenzana-Sp. Pietrasanta(“Comunale”, Francesco Gravina di Viareggio)

Corsanico-Cerreto(“Le Colline”, Marco Buccheri di Pisa)

Filattierese-Mulazzo(“Selva”, Andrea Ageeb Salib di Viareggio)

Fortis C.-Ricortola(“Via Fonda”, Andrea D’orta di Pisa)

Lido-Filvilla(“Benelli”, Giacomo Tucoli di Livorno)

Monti-Romagnano(“Don Bosco”, Dario Cinquini di Viareggio)

Monzone-Stella Rossa(“Giannetti”,Davide Neri di Viareggio)