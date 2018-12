Fuori Regione, a Fivizzano arriva la capolista Corsanico

D.s. Trasatti(Fivizzanese) e il presidente Crovara (Corsanico) presentano la sfida. Derby storico Filvilla-Monti sfida tra i fratelli Caldi. Impegni interni per Sporing Pietrasanta e Romagnano

Massa Carrara - Il penultimo turno dell’interessante campionato di seconda categoria presenta la partitissima in programma al comunale di Fivizzano tra i medicei di mister Aldo Poggi e la capolista Corsanico, test per i collinari in ottica mantenere il comando del girone, per i locali confermarsi nel girone play off e possibilmente rimanere in scia delle prime. “Il match che sicuramente richiamerà il pubblico delle grandi occasioni rappresenta per noi una tappa importante – associa il d.s. dott. Cristian Trasatti – nonostante la massiccia assenza di diverse pedine come Rubino e Gassani tanto per citarne alcuni, siamo molto “carichi”, in estate avremmo messo la firma prima della sosta natalizia essere inseriti in una posizione nobile,dove al momento stiamo rispettando la tabella di marcia prefissata. Dispiace affrontare la capolista, dove gli ospiti lottano per il titolo, senza parecchi giocatori titolari, chi per infortuni e squalifiche non saranno della partita,non partiamo pervenuti, speriamo di sfruttare il fattore campo perché Fivizzano è un buon fortino, anche se veniamo da una sconfitta interna nel derby con l’Atletico Podenzana, speriamo che sia una bella partita con due squadre votate all’attacco e vediamo cosa succede”. Dalla parte degli ospiti per voce del l’efficace presidente Alessandro Crovara, “Come per i nostri avversari la posta in palio è importante, noi arriviamo a questo match con qualche defezione nell’organico titolare, in primis l’assenza del top player Ceciarini per l’attacco, il nuovo arrivato Alberti praticamente utilizzato a mezzo servizio per problematiche legate al lavoro, ma abbiamo gli altri della rosa che considero competitivi, speriamo di continuare così e sicuramente andremo a Fivizzano per fare risultato.

Seguendo la graduatoria da segnalare l’impegno casalingo dell’altra capo classifica Sporting Pietrasanta che riceve la visita del Monzone, secondo come sarà l’esito del match di Fivizzano la formazione di mister Gabriele Mazzei potrebbe anche tentare l’ennesima fuga solitaria, lunigianesi di mister Guelfi permettendo. Nella griglia degli spareggi è stabile il Lido di Camaiore di mister Fabrizio Monga che nell’ultimo turno ha nientemeno rallentato la marcia dei pietrasantini nel derby del “Benelli”. I giallo blu sono di scena in casa della “mina vagante” del girone Stella Rossa con l’obiettivo di sfruttare al meglio il buon stato di forma della squadra. A ridosso dei play off incombono quattro compagini con tutte le credenziali in regola per ambire al minimo traguardo della stagione, guida il gruppo delle lunigianesi l’Atletico Podenzana dopo un avvio di campionato difficoltoso ha inanellato alcuni risultati importanti soprattutto i vari successi nelle strapaesane. La truppa di mister Yuri Angeli dopo il recente rafforzamento dell’organico scende a Camaiore per cercare di incamerare i punti in palio, risultato che proietterebbe la squadra del “panigaccio” nella zona di prestigio, dove Manuel Magnani e compagni sono intenti a scalare la classifica. Filvilla e Monti appaiati al sesto posto si sfideranno nel derby del “Bottero”, sfida storica del calcio lunigianese, in questo contesto strapaesana ricca di motivi in virtù di molti ex tra giocatori e allenatori. Spicca il derby personale dei fratelli Caldi, dopo alcuni campionati con la stessa maglia prima dell’Aullese e Filvilla ora si troveranno di fronte per lo stesso obiettivo, Luca e Andrea dove il “Pupo” ora veste i colori del Monti non hanno bisogno di presentazione, queste due eterne icone hanno scritto infinite pagine del calcio in terra di Lunigiana. Il filvilla dopo il blitz in casa del Cerreto con i nuovi arrivati cercherà di recuperare il terreno perduto, mentre gli ospiti di mister Andrea Bartolini ritornati alla vittoria contro i pisani della Stella Rossa, saranno determinati a sfatare quanto prima l’unica casella ancora vuota , quella delle vittorie fuori casa.

Turno tra le proprie mura per la seconda domenica consecutiva è il test del Romagnano che riceve la visita del Cerreto, il team di mister Paolo Albereti terza forza del girone, dopo il rocambolesco pareggio con la Fivizzanese per non perdere ulteriore punti dalla coppia di vertice sarebbe opportuno fare risultato contro i blu cerchiati reduci dallo stop casalingo contro il Filvilla. Concludiamo la presentazione dell’ultima giornata dell’anno 2018 con le due sfide interne del Mulazzo e della pericolante Ricortola, i rosso blu di mister Fabio Bellotti usciti sconfitti da Corsanico ma a testa alta ospitano al “Calani “ i carrarini dell’Atletico intenzionati ad uscire dalla galleria ancora buia dei play out, mentre i nero verdi del Ricortola in forte debito con i risultati e con la sorte ricevono al comunale di via delle Pinete la Filattierese altra “malata” della stagione e del campionato, senza dubbio in palio una match da punti pesantissimi.



Programma gare, arbitro di domenica 23/12/2018(inizio ore 14,30)



Filvilla-Monti(Bottero, Francesco Pucci di Carrara)

Fivizzanese-Corsanico(Comunale, Simone Russo di Pisa )

Stella Rossa-Lido di Camaiore(Castelfranco, Andrea poggianti di Livorno )

Fortis Camaiore-Atletico Podenzana(Via fonda, Edoardo Bo di Livorno)

Mulazzo-Atl.Carrara(“Calani”, Francesco Gravina di Viareggio)

Ricortola-Filattierese(“Comunale”, Dario Del Seppia di Pisa)

Romagnano-cerreto(“Raffi”, Adrian Ursu di Lucca)

Sp.Pietrasanta-Monzone(XIX Settembre, Dario Latini di Empoli)