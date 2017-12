Fuori Regione, Monzone regina dei derby della Lunigiana

La squadra allenata dal veterano Mancini è la regina dei confronti con le lunigianesi alla fine del girone di andata, ma in difficoltà in campionato

Massa Carrara - Ecco il responso delle dieci strapaesane dove ha capeggiare sulle quattro “cugine” della lunigiana è il Monzone (punti 7)guidato dal veterano degli allenatori Fabrizio Mancini,con due successi, un pareggio e una sconfitta, seguono con sei punti il Monti di mister Nicola Bambini e la Fivizzanese della coppia Bertoli-Grandetti con gli stessi risultati per entrambi due vittorie e due sconfitte, al penultimo posto la Filattierese con cinque punti in virtù una vittoria,due pareggi e una sola sconfitta, chiude il mini girone delle lunigianesi il Filvilla del tecnico Andrea Albareni con quattro punti maturati con un successo un pareggio ma con due sconfitte subite entrambi tra le mura amiche..



Di seguito i risultati :

2^a giornata 24/09 Filvilla-Fivizzanese 0-2 , Monzone-Monti 2-1

3^a g. 1/10 Filattierese-Filvilla 1-1

6^a g. 22/10 Filvilla-Monti 0-3

7^a g. 29/10 Monti-Fivizzanese 2-1

8^a g. 5/11 Fivizzanese-Filattierese 5-1

10^a g. 10/11 Filvilla-Monzone 4-2

11^a g.26/11 Monzone-Fivizzanese 3-1

12^a g. 3/12 Filattierese-Monti 2-0

14^a g. 17/12 Filattierese-Monzone 2-2



Classifica del mini raggruppamento relativo allle sfide del girone di andata :

Monzone 7, Fivizzanese e Monti 6, Filattierese 5, Filvilla 4.



Per quanto riguarda il cammino delle stralunigiana del girone di ritorno viene aperto alla seconda giornata in programma il 21 gennaio prossimo con due sfide storiche come Fivizzanese-Filvilla e Monti-Monzone, segue la domenica successiva (28/01)con Filvilla-Filattierese valevole per la terza giornata.

Le ostilità paesane riprendono il 18 febbraio con Monti-Filvilla di scena al “Don Bosco” per la sesta giornata, la domenica dopo ancora impegnato il Monti in casa della Fivizzanese per la settima tornata. L’ottavo turno ormai con la stagione già in odor di primavera i medicei di Bertoli-Grandetti saranno ospiti dei cugini della Filattierese alla “Selva”.A metà marzo in riva al Lucido i locali granata attenderanno i giallo neri villafranchesi test valevole per il decimo turno, dopo le festività pasquali si ritorna in campo per il derby numero otto, al comunale di Fivizzano salgono i granata del Monzone gara in programma l’8 aprile. Le ultime due strapaesane rimaste sono a calendario la dodicesima e quattordicesima giornata, la prima il 15 aprile con il turno casalingo del Monti che ospita la Filattierese, chiude il mini girone del girone di ritorno il Monzone che riceve al “Giannetti” i giallo verdi della Filattierese, con l’auspicio che le due compagini come le altre tre “sorelle” abbiano raggiunto l’obiettivo desiderato.