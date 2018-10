Fuori Regione, Fivizzanese vince di misura il derby ed è solitaria in vetta

A ridosso tengono il passo Corsanico, Pietrasanta e Romagnano vittoriose. Poker della matricola Mulazzo alla Fortis Camaiore. Primo sorriso del Filvilla

Massa Carrara - Il terzo turno dell’affascinante campionato di seconda categoria iniziano a delinearsi le squadre che stanno rispettando i pronostici stilati in estate, i medicei come lo scorso anno hanno cominciato a macinare punti in tutti i campi, vista la sconfityta del Lido in quel di Romagnano guidano solitari la classifica del girone, infliggendo alla Filattierese il secondo stop esterno nel derby del comunale davanti al pubblico delle grandi occasioni. Si fanno sotto le altre accreditate compagini Corsanico e Sporting Pietrasanta seguono appaiate a due lunghezze, i collinari rifilano cinque schiaffi al Monti mentre i pietrasantini tornano dalla trasferta pisana di Castelfranco con tre preziosi tre punti proseguendo la caccia al vertice.

Secondo successo interno del nuovo Romagnano, che riscatta lo scivolone di Bargecchia questa volta protagonista sul proprio campo, l’undici di Paolo Alberti dopo una mezzora di lavori ai fianchi sui versiliesi ex capo classifica Lido aprono la serie dei gol dell’atteso match del “Raffi” con Lombardini, seguito alla lettera dal fantasista Jurgen Kabashi che si porta a casa il pallone dopo aver infilato per tre volte in poco tempo la porta di Battelli. Il successo sui giallo blu di mister Fabrizio Monga proiettano i “massesi” al terzo posto a tre lunghezze dalla capolista.

Si affaccia al terzo posto la coppia Atletico Carrara e Mulazzo e proprio i lunigianesi sono la vera sorpresa del campionato, i rosso blu di mister Fabio Bellotti rimanda battuto i lucchesi della Fortis, quest’ultimi qualche mese fa, dopo un girone di ritorno quasi perfetto avevano disputato i play off per salire di categoria. Seconda vittoria consecutiva dei marmiferi di mister Sergio Bigarani che vanno a espugnare il campo del Cerreto candidandosi a scalare le parti nobili della graduatoria.

Non riesce a vincere il Ricortola che nel match interno contro l’Atletico Podenzana, il vantaggio del talentuoso Suzuki veniva vanificato allo scadere dalla compagine del “panigaccio” di mister Yuri Angeli con Moscatelli.

Si toglie dalle posizioni di pericolo il Filvilla che si aggiudica il derby con il Monzone e dopo una convincente prova intasca i primi tre punti della stagione, assoluto mattatore del derby del “Bottero” il fantasista ex Monti “Jack” Manassero che firma una doppietta.

Sconfitta interna per il Cerreto che non riesce a ripetere la gara casalinga d’esordio contro il Corsanico, il team di mister Emiliano Bertelloni costantemente alle prese con numerosi infortunati, al momento non può schierare la formazione tipo disegnata alla vigilia della nuova stagione.

Ancora una giornata da dimenticare per i dragoni del Monti che rimane l’unica lunigianese senza un punto, la trasferta di Bargecchia contro gli accreditati “orange “ di mister Tiziano Farnocchia si è rivelata avversa più del previsto, per la compagine collinare ancora a segno Gabriele Ceciarini che ha messo a referto tre reti.