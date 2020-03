Fotonotizia, il saluto di Arnaldo Pellegri della Santerenzina

E' un decano dei dirigenti del calcio dilettantistico della Spezia e, anche lui, dal terrazzo di casa sua durante l'emergenza per il Coronavirus ci esorta a non mollare restando a casa sicuro che "Andrà tutto bene!"



Stiamo parlando di Arnaldo Pellegri dirigente della Santerenzina che ha fatto pervenire la foto in questione alla nostra mail, ( calciospezzino@cittadellaspezia.com ) per salutare tutti gli appassionati e lanciare un messaggio di speranza.



Se anche tu vuoi inviarci la tua foto...ora sai come fare!