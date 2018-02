Flash news, mister Rotondo si dimette dalla panchina del Beverino

All'indomani della sconfitta in casa dell'Olimpia Piana Battolla arriva la decisione del tecnico bianco azzurro. Le sue parole in esclusiva a Calcio Spezzino

Beverino - Non sono passate neanche 24 ore dalla sconfitta patita dal suo Intercomunale Beverino in casa del fanalino di coda del campionato Olimpia Piana Battolla che mister Rossano Rotondo ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni da allenatore dei bianco azzurri. Arrivato a dicembre al "Rino Colombo" per sostituire il dimissionario Cervia l'allenatore motiva così a Calcio Spezzino la sua scelta. "Ho deciso di rassegnare le mie dimissioni perchè non sussistevano più le condizioni per poter serenamente portare a termine l'incarico conferitomi dalla società. I motivi? Sono svarita e dipendono soprattutto dal mio intendere il calcio in una certa maniera che non per questo può essere condiviso da tutti. Ringrazio la squadra per l'impegno profuso nonchè tutta la società che nei miei confronti ha avuto la massima fiducia e per questo ne sarò sempre riconoscente." Ora l'Intercomunale Beverino dovrà scegliere il proprio nuovo allenatore, il terzo di questa stagione fatta di tanti alti e bassi.