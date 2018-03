Ecco le date dei recuperi in II Categoria

Rimane ancora da definire la data del recupero tra Santerenzina e Luni Calcio

La Spezia - Anche in II Categoria della Spezia il maltempo lo scorso week - end ha reso necessari parecchi rinvii, ecco le date decise per i recuperi.



OLIMPIA PIANA BATTOLLA – DON BOSCO SPEZIA CALCIO B

La gara a margine, non disputata per impraticabilità del terreno di giuoco, sarà recuperata Mercoledì 4 Aprile p.v. alle ore 17,30 campo “Canese”.



ANTICA LUNI – BOLANESE

La gara a margine, non disputata per impraticabilità del terreno di giuoco, sarà recuperata giovedì 29 marzo p.v. alle ore 20.45 campo Berghini.



SANTERENZINA – LUNI CALCIO

La gara a margine, non disputata per impraticabilità del terreno di giuoco, sarà recuperata in data da destinarsi.