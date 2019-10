Ecco la ciliegina sul mercato della Luni Calcio

Luni - Gran colpo di mercato per la Luni Calcio che si assicura le prestazioni del jolly di centrocampo Luca Peigottu. Il giocatore, classe '89 e in regime di svincolo, nell'ultima stagione ha militato nella Tarros Sarzanese formazione con cui ha disputato i Play - Off di I Categoria. In passato ha militato per varie stagioni in I Categoria al Real Fiumaretta vincendo anche il campionato, in seguito lo si ricorda in II al Colli di Luni con cui disputò i Play - Off siglando 8 reti e con il Sarzana 1906 con cui andò invece a segno in 6 occasioni vincendo il campionato. "Questa è la classica ciliegina sulla torta del nostro mercato" - dichiara il D.s. Vergazzola - "Penso che la rosa fosse già molto competitiva, ma quando un giocatore del profilo di Luca esprime la volontà di entrare nel nostro gruppo, non si può certo restare indifferenti". Il giocatore ha già fatto il suo esordio con la nuova maglia durante l'ultimo turno di Coppa Liguria disputato in casa della Madonnetta dove, tra l'altro, è sceso in campo da titolare anche il giovane portiere classe 2002 Marco Conti.