Follo - Deciso l'allenatore in vista della prossima, oramai si spera imminente, stagione dell'Olimpia Piana Battolla. Come anticipato in precedenza da Calcio Spezzino a sostituire Monticelli sarà l'esperto Marino Ferrari. L'allenatore in passato ha guidato squadre quali Polisportiva Romito e Castelnovese, ma ha alle spalle una lunga lista di formazioni allenate come anche l'Arci Pitelli o la Santerenzina. Ora la nuova esperienza con il sodalizio del presidente Meini.