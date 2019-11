Ecco come è finito l'anticipo tra Mamas Giovani e Antica Luni

Gol, spettacolo ed emozioni nell'anticipo odierno di II Categoria che ha visto l'Antica Luni imporsi di misura in casa di un ostico Mamas Giovani. I ragazzi di Vatteroni andavano in vantaggio al 23° con la quinta rete stagionale di Franzoni, ma al 45° il rigore trasformato dal solito Leonardo Cupini riportava in parità i "Torelli". Nella ripresa Luzzoli e Vitaloni riportavano avanti gli ospiti, prima dell'espulsione di Panzonato tra i locali che accorciavano nel finale con il 2 - 3 di Diop. L'anticipo era valido per la VI giornata del campionato di II Categoria Girone F con il turno che si completerà domani pomeriggio.



Tabellino



Mamas Giovani - Antica Luni 2 - 3

Marcatori: 23° Franzoni (A), 45° [Rig.] Cupini (M), 53° Luzzoli (A), 74° Vitaloni (A), 87° Diop (M)



Note: al 78° espulso Panzonato (M)



Classifica: 13 Brugnato, 11 Luni Calcio, 10 Santerenzina, 10 Vezzano, 10 Antica Luni *, 8 Bolanese, , 6 Mamas Giovani, 5 Ceparana, 4 Calcio Nave*, 4 Polisportiva Madonnetta, 3 Olimpia Piana Battolla, 0 Atletico Lunezia



* = una partita in meno



G.L.