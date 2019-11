Ecco come è finito il recupero tra Antica Luni e Vezzano

Carrara - Giocato questa sera alla "Covetta" di Carrara il recupero della seconda giornata di campionato di II Categoria Girone F tra Antica Luni e Vezzano. Grande prova dei ragazzi di Vatteroni che rifilano un poker di reti alla squadra di Beccari. Partita già indirizzata nel primo tempo: il difensore Piazza la sblocca, bomber Franzoni raddoppia poco dopo la mezzora. Nella ripresa seconda rete per Franzoni alla seconda doppietta consecutiva e sigillo finale del rientrante attaccante Luzzoli. I "gladiatori" raggiungono a quota 4 punti in classifica proprio il Vezzano.



Tabellino



Antica Luni - Vezzano 4 - 0

Marcatori: 21' Piazza, 32' e 63' Franzoni, 76' Luzzoli



Antica Luni: Menconi, Sammati (79° Bertonati), Chelini, Guerrieri, Piazza, Pelliccia, Vitaloni (72° Scopsi), Chiummiello, Franzoni, Luzzoli, Capitani. All. Vatteroni



Vezzano: Gigante, Costa, Rossini L., Rossi, D'Apice, Gerini, Condumi C., Niakitè, Nunez Gomez, Condumi L., Danovaro. All. Beccari



Classifica: 7 Luni Calcio *, 4 Santerenzina, 4 Vezzano*, 4 Antica Luni*, 4 Brugnato, 3 Olimpia Piana Battolla, 3 Ceparana, 3 Calcio Nave, 3 Mamas Giovani *, 2 Bolanese, 1 Polisportiva Madonnetta, 0 Atletico Lunezia,



* = una partita in più



L.G.