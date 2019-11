Ecco come è finito il recupero Bolanese - Atletico Lunezia

La Spezia - Disputato questa sera al "Bertolotti" di Bolano il recupero della II giornata del campionato di II Categoria della Spezia tra i padroni di casa della Bolanese e l'Atletico Lunezia fanalino di coda del torneo. Netta vittoria per i locali di mister Trivelloni al secondo successo consecutivo e stagionale. Cinque a zero il risultato finale con reti di Rabà, autore di una doppietta, Maggiani, Tetteh e Zoumana Ballo. Bolanese ora terza a quota 8 punti in campionato, Atletico Lunezia unica squadra a non aver ancora incamerato punti. Rimane quindi da recuperare solo la gara tra Antica Luni e Calcio Nave rinviata per impraticabilità di campo la scorsa domenica.



Tabellino



Bolanese - Atletico Lunezia 5 - 0

Marcatori: Rabà, Rabà, Maggiani, Tetteh, Zoumana Ballo



Classifica: 10 Luni Calcio, 10 Brugnato, 8 Bolanese, 7 Santerenzina, 7 Vezzano, , 4 Antica Luni*, 4 Ceparana, 4 Calcio Nave*, 4 Polisportiva Madonnetta, 3 Olimpia Piana Battolla, 3 Mamas Giovani, 0 Atletico Lunezia



* = una partita in meno



G.L.