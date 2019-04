E' un Framura da sballo!

Dopo aver conquistao l'accesso alla Finale di Coppa Liguria di Seconda e Terza Categoria, i ragazzi di Bracco conquistano anche la finale play off del campionato di Seconda Categoria di Chiavari.

La Spezia -Colpo grosso del Framura di mister Bracco che batte nettamente l'Atletico Casarza, rigettandolo a dieci lunghezze, ed accede direttamente alla finale play off del campionato di Seconda Categoria di Chiavari che si disputerà sabato 4 maggio con la Riese.



La cronaca - Framura in vantaggio dopo soli quindici minuti di gioco grazie alla rete di Cadeddu, il quale capitalizza al meglio l'assist fornito di Becci. Al 40' sale in cattendra il portiere Lagascio che neutralizza un calcio di rigore calciato da Montella. La ripresa inizia subito con gli ospiti che trovano il pareggio con Montella. I padroni di casa hanno una grande reazione e al 52' si portano nuovamente in vantaggio grazie alla rete del difensore Bussani che devia in rete una punizione calciata da Daneri. L'Atletico Casarsa si getta in avanti e cosi i padroni di casa prendono il largo con Daneri e Nicolò Ardoino.



Framura – Atletico Casarza 4-1

Marcatori: 15' Cadeddu, 46'Montella, 52' Bussani, 81' Daneri, 86' Ardovino N.



Framura: Lagascio (46' Zito ), Seganttini ( 66' Simonetti ), De Filippi, Sassarini ( 62' Ardoino L. ), Bussani, Queirolo, Bagnasco, Boccoli, Daneri, Cadeddu, Becci ( 70' Ardovino N.). A disp. Liberatore, De Lucchi. Allenatore: Bracco



Atletico Casarza: Reffi, Anelli, Rolando, Napoli, Filippelli, Montepagano, Lavagnino, Casu, Bacherotti, Bisello, Montella. Allenatore: Papini



Arbitro: Ugolini