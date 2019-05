E' separazione tra l'Olimpia Piana Battolla e mister Monticelli

L'allenatore lascia il sodalizio del presidente Meini dopo due esperienze distinte per complessivi sette anni

Follo - Si separano le strade dell'Olimpia Piana Battolla e di mister Nicola Monticelli. Dopo sette lunghe stagioni, in due periodi diversi, l'allenatore ha comunicato alla società del presidente Meini la voglia di cambiare. E' lo stesso tecnico a spiegarlo ai microfoni di Calcio Spezzino.



"Dopo sette lunghi anni, prima dal 2011 al 2014 e poi dal 2015 al 2019, la mia esperienza come allenatore dell'Olimpia Piana Battolla. Sette anni non facili da dimenticare. E allora colgo l'occasione per ringraziare tutti i giocatori che sono stati con me in queste stagioni. Una storia lunga fatta di alti e bassi in un ambiente genuino. Tanti gli aneddoti, per me indimenticabile la vittoria per 1 - 4 a Bolano con doppietta del grande Claudio D'Ascoli o il pareggio a reti bianche contro il Follo di Bastianelli davanti a 150 persone con 11 calciatori contati a disposizione, tanti i sacrifici e, sicuramente, tanta la passione che ci ha permesso di andare avanti anche di fronte a qualche difficoltà organizzativa. La decisione è condivisa con la società, ormai avevo da tempo comunicato al D.s. Eraldo Valaperti che gli stimoli erano finiti. Auguro ai ragazzi una stagione brillante. Da oggi mi sento sicuramente un tifoso di questa squadra che porterò sempre nel cuore."



Guido Lorenzelli