Duranti: "Non c'erano più le condizioni per portare avanti il progetto tecnico"

La Spezia - Prende la parola mister Eugenio Duranti e sceglie Calcio Spezzino per spiegare le motivazioni che lo hanno portato a presentare le dimissioni dalla panchina dell'Antica Luni poco prima dell'avvio ufficiale del campionato di II Categoria della Spezia.



"Posso solo dire che non c'erano più le condizioni per portare avanti il progetto tecnico stabilito in accordo con la società questa estate. Resto convinto delle potenzialità di questa rosa e mi auguro che chi mi sostituirà saprà tirarle fuori al 100%. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che hanno condiviso con me questa esperienza in particolar modo la famiglia Casani, persone straordinarie a cui troppo spesso, anche internamente, non viene reso il giusto merito per i sacrifici fatti. Per quanto riguarda il futuro non sono una persona che ama star fermo pertanto valuterò con attenzione eventuali opportunità che possano presentarsi anche a stretto giro."



L.G.