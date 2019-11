Decisi altri due recuperi in II Categoria

La Spezia - La LND Sezione Provinciale della Spezia ha decretato la data di due recuperi di altrettante gare non disputate la scorsa domenica 3 novembre a causa dell'Allerta Meteo.



BOLANESE – ATLETICO LUNEZIA del 03.11.2019

La gara a margine, non disputata per condimeteo avverse, sarà recuperata Mercoledì 20 novembre p.v. alle ore 20.00 campo “Bertolotti”.



OLIMPIA PIANA BATTOLLA – BRUGNATO 1955 del 03.11.2019

La gara a margine, non disputata per condimeteo avverse, sarà recuperata Martedì 19 novembre p.v. alle ore 21.00 campo “R. Colombo”.